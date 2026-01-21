聯電噴出43%太狂！爆量47萬張奪回「二哥」寶座 專家：站穩70上看1價位

記者許雅惠／台北報導

晶圓代工「二哥」爭霸戰開打！力積電（6770）近日挾帶結盟美光題材強勢逼宮，甚至一度超車，不過老大哥聯電（2303）沒在怕，20日展開絕地大反攻，盤中一度直攻漲停，終場大漲逾8%，收在67.8元，創下4年4個月新高。單日成交量爆出驚人的47萬張，若從今年低點48.1元起算，波段漲幅高達43%，讓股民驚呼：「大象真的跳舞了！」

爆量47萬張！聯電有「雙重優勢」 慎防隔日沖攪局

資深分析師陳榮華指出，聯電這波漲勢並非空穴來風，同時具備「景氣循環觸底」與「結構性利多」雙重優勢，自然成為資金避風港。不過他也示警，近期動輒爆出20萬張以上大量，代表短線客與當沖族群大舉進場，股價震盪將加劇，投資人需慎防「隔日沖」賣壓調節。

兩大護身符加持！攜手英特爾打破「成熟製程」魔咒

市場普遍分析，聯電基本面有兩大關鍵護身符：

1. 美國232條款助攻： 美國對台灣半導體給予關稅豁免，這對以成熟製程為主的聯電來說，面對陸廠競爭猶如「如虎添翼」。

2. 英特爾結盟： 雙方合作開發12奈米製程平台，採取「輕資產」模式，不僅降低資本支出，更被視為取得準先進製程入場券，打破外界對其「只做成熟製程」的刻板印象。

龍頭退位讓出商機！AI、車用晶片「非聯電不可」

在產業結構上，隨著台積電、三星將重心轉往3奈米以下先進製程，「龍頭退場」反而讓聯電、世界先進（5347）在成熟製程市場稱王。加上AI電源管理IC、車用電子、OLED驅動IC等需求回溫，這些正是聯電28奈米、22奈米及高壓製程的強項。在供給受限、需求升溫下，漲價與毛利率回升指日可待。

該追還是該跑？專家曝「關鍵價位」：上看80元

從技術面來看，陳榮華分析，聯電帶量突破61元長期盤整區，象徵新一波攻勢啟動。短線反壓先看68至70元，若能站穩70元大關，中期目標有望上看75至80元區間。 下檔關鍵支撐則落在58.4至59元。

他也提醒操作心法：「急漲後適度獲利了結是好事，但不宜全數出清，以免錯過主升段。」空手者切忌情緒追高，等待拉回支撐布局才是王道。若未來產能利用率逐季回升，本益比有機會上調至18至20倍，聯電後市仍具備強大的想像空間。

