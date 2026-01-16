聯電大漲近7%漲真的？ 股添樂曝關鍵壓力價

台北市 / 黃育仁 綜合報導

台股多頭氣勢不減，由於台積電財報佳，加上關稅利多消息，台股今(16)日上漲598點，收31,408點，台積電則一口氣上漲50元，收1,740元，雙雙創下新高。歡樂的氣氛下，晶圓代工二哥聯電今天也大漲將近7%，成交量也放大，分析師股添樂認為聯電這次是漲真的！

股添樂分析，聯電近期切入矽光子的題材，加上台積電為擴大先進封裝，釋出成熟製程的訂單，再來是中芯國際有望調漲10%報價，讓聯電已成為進可攻(切入AI領域)退可守(高息ETF熱門成分股)的標的，近期有望繼續上漲。

股添樂表示，從淨值比的角度來看，過去聯電都在1.5到2倍之間，理性上股價來到2倍附近，上檔壓力可能開始浮現；他情感上希望繼續漲，畢竟聯電是許多高股息ETF的重要成分股，2025年許多高股息ETF的投資人相當憋屈，若2026年聯電表現不錯，高息ETF也有機會往上。他提醒聯電下一波的壓力就大約在60元附近，空間相對有限，有意拉回介入的投資人要考量自己的風險承受度。

