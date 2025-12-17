聯電宣布斥資7億元參與欣興增資 每股認購價116元

聯電宣布參與欣興現金增資。（圖／鏡週刊提供）

晶圓代工大廠聯電於今日下午召開重大訊息記者會，聯電宣布參與「聯家軍」欣興的現金增資案。

聯電今日宣布，將參與已持股13%的「聯家軍」欣興現金增資案，聯電指出，將以每股116元的價格，認購不超過6,034,482股，且金額不超過新台幣7億元。

事實上，載板大廠欣興已於16日公告，董事會決議擴大2026年資本支出規模，並就2027年長交期設備進行預先下單，以因應後續營運與產能布局需求。明年資本支出將從194億元增加到254億元，2027年長交期設備採購的訂單金額則約為25億元。

