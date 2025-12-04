聯電宣布與Polar簽署合作備忘錄 強化美國本土8吋晶圓製造量能

聯電宣布與Solar展開合作，進一步強化美國本土的八吋晶圓製造量能。資料照



聯電今日（12/4）宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠 Polar Semiconductor 簽署MOU合作備忘錄，雙方將展開洽談，共同探索在美國本土八吋晶圓製造的合作機會。聯電表示，此次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現了聯電在創新解決方案與雙贏合作模式上的能力。

根據 MOU，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州八吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，這項合作也將進一步強化美國本土的八吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

Polar行銷副總經理 Ken Obuszewski 表示，此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。憑藉Polar與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作再次證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力。

他繼續表示，聯電期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續我們為客戶創造價值的一貫承諾。

