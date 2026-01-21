聯電搶灘矽光子！傳新加坡新廠已進入試產 股價衝70元寫逾4年新高

市場傳出，聯電（2303）在 CPO（共同封裝光學）與矽光子技術的布局上邁入新階段，其位於新加坡的 Fab 12i P3 廠已進入技術導入與試產準備，目標在 2027 年實現量產。 圖：翻攝聯電官網

[Newtalk新聞] 就在晶圓代工一哥台積電（2330）股價今（21）日處於休息階段，二哥聯電（2303）接棒表現。今早跳空開高，直接突岥 70 元關卡，以 70.9 元開出後一度拉升至 71.9 元，漲幅 6.04%，創 2021 年九月以來新高，至上午 10 時，爆出逾23 萬張的成交量，居盤中個股成交量第二名。

市場傳出，聯電正積極盡行成熟製程升級計畫，在 CPO（共同封裝光學）與矽光子技術的布局上邁入新階段。其位於新加坡的 Fab 12i P3 廠已進入技術導入與試產準備，目標在 2027 年實現量產。盼透過 22 奈米的成熟製程結合矽光子與 CPO 技術，積極鎖定 AI 資料中心、通訊、物聯網與車用市場等高增值應用市場。

另外，為加速技術落地，聯電與比利時微電子研究中心（imec）的合作，導入 iSiPP300 矽光子製程平台，讓光學引擎與運算晶片能更緊密整合，大幅縮短電子訊號的傳輸距離、降低功耗，並顯著提升頻寬密度。聯電 ADR 周二也大漲 15.9%。

傳統的光模組由於仰賴高功耗的 DSP（數位訊號處理晶片）與銅線，已無法滿足未來 AI 資料中心對高速、低延遲的需求。而 CPO 技術成為下一代資料中心的互連主流，市場前景非常樂觀。隨矽光子技術帶動的全球需求提升，聯電有望憑藉此技術升級，延伸該公司 22／28 奈米製程的生命周期，並成為未來的成長動能。

聯電去年 12 月營收 192.8 億元，月減 9.19%，年增 1.66%；去年第四季營收 618.09 億元，季增 4.53%，表現優於預期；去年全年營收 2,375.53 億元，創歷史次高。

盤點其他 CPO 概念股今日表現，截至上午10:30 分：

光通訊零組件商波若威（3163）漲 0.67%，報 374 元

光纖收發模組商聯亞（3081）更一度攻上漲停，目前漲 8.33%，報 767 元

晶圓級封裝廠台星科（3265）漲 1.06%，報 143 元

高密度連接器廠上詮（3363）漲 1.45%，報 421 元

光收發模組廠華星光（4979）上漲 3.44%，報 300.5 元

光通訊元件廠環宇-KY （4991）漲 0.72%，報 208.5 元

晶圓封測廠矽格（6257）跌 2.9%，報 134 元

被動元件大廠光聖（6442）漲 2.76%，報 1,305 元

光模組封裝廠訊芯-KY（6451）漲 1.02%，報 148 元



