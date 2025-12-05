聯電攜手美國晶圓廠迎戰地緣政治 有望在成熟製程突圍？與英特爾合作案差在哪

聯電4日宣布與美國晶圓代工廠Polar合作。（圖／鏡週刊提供）

晶圓代工大廠聯電4日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC (Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，將探索在美國本土八吋晶圓製造的合作機會，聯電表示，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

今年在川普提出半導體關稅時，外界原先對於成熟製程的看法是，輸美比重不高，加上毛利也沒有先進製程這麼高，很難赴美設廠，同時考量美國客戶有沒有意願下單，以及美國有不少IDM廠，成熟製程在美國的前景不太明確。

廣告 廣告

不過晶圓代工大廠聯電日前宣布與美國晶圓代工廠Polar探尋合作機會，並強調會聚焦在製造汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體，業界人士分析，這算是在面對中國強力競爭下探尋新出路。

目前全球地緣政治衝擊持續加劇，雖然成熟製程有中國晶圓廠龐大產能削價競爭，但只要涉及機器人、資料中心這類較敏感產業的晶片，非中、甚至美國製造晶片依然有難以取代性，聯電本次透過與美國本土晶圓廠探尋合作，有望在不用如台積電親自設廠的情況下，成功閃過地緣政治風險甚至取得商機。

聯電先前已經跟英特爾合作在美國生產12奈米，公司也多次表示：「進度順利。」預計在2027年開始量產。聯電強調，生產製造以intel在美國生產為主，研發方面主要是雙方合作，至於銷售、客戶端和代工技巧、服務流程上，則是由聯電主導，產能方面，會先以早期客戶開出的量來做規劃，未來會隨著客戶的需求進行彈性調整。



回到原文

更多鏡報報導

聯電也要美國製造！攜手晶圓代工廠Polar強化美國本土晶圓製造量能

記憶體超缺！創見：已與上游簽訂長約 努力維持穩定出貨

半導體關稅恐重挫成熟製程 大咖救英特爾、聯電迎意外轉機