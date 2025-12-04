聯電攜手Polar 擬在美製造8吋晶圓

聯電昨宣布，與美國專攻高壓、功率及感測半導體的晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），雙方將洽談在美國本土製造八吋晶圓的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子、航太、國防等關鍵產業對晶片的需求。

根據ＭＯＵ，雙方將評估，在Polar近期擴建的明尼蘇達州八吋廠生產產品，並選定具體的生產項目。結合Polar製造能力，與聯電八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

Polar行銷副總經理Ken Obuszewski表示，此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益成長的需求，並因應美國及全球客戶尋求在地化供應趨勢。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，此次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造的需求，也展現聯電的創新解決方案和雙贏合作模式。

聯電近兩年積極深化美國布局，繼先前與英特爾共同開發十二奈米FinFET製程後，昨日再度宣布將與Polar簽署ＭＯＵ。業界表示，聯電正以「雙軌模式」在美國建立先進與成熟製程的完整供應鏈，強化客戶對地緣政治風險的應對能力，也提升聯電在全球特殊製程市場的話語權。

