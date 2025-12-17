聯電決議參與欣興現增 投資上限7億元
（中央社記者張建中台北17日電）晶圓代工廠聯電董事會今天決議參與欣興電子現金增資，總投資上限金額新台幣7億元。
聯電下午召開重大訊息說明記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興現金增資事宜。林俊宏表示，為落實集團策略投資規劃，在總投資上限7億元範圍內參與欣興現金增資。
林俊宏指出，包括按原有股分比例認購448萬5677股，以每股116元計算，為5.2億元，以及特定人身分認購上限金額約1.8億元。欣興為聯電持股約13.01%轉投資公司。
為償還109年第1次無擔保普通公司債、110年第1次無擔保普通公司債及充實營運資金，欣興辦理現金增資4600萬股，每股116元發行，估計將籌措53.36億元。
聯電董事會今天還通過資本預算執行案，預計投資金額300.96億元，將依各資本支出預算案計畫投資，主要是供產能建置需求，資金將來自於營運資金。（編輯：張良知）1141217
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 17
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
缺貨潮引爆！「記憶體供應商」爆量1.5萬張衝漲停 Q3 EPS季增1700%超狂
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球記憶體供應持續吃緊，產品價格不斷攀升，相關廠商營運因而大幅受惠，並連帶推動股價上行，如十銓（4967）今（17）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 4
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
AI股綠到發慌！波若威、創意慘摔 唯這「IC設計廠」強漲逾半根領軍全場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（15）日持續受美股重挫影響，早盤開低跌近150點，截至9點45分跌勢持續放大，暫報27,544.48點，下跌322.46點，跌幅1....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 91
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
十年牛市要涼了？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%
華爾街頂級機構近期罕見達成共識，認為美元將在 2026 年步入下行通道。德意志銀行 (DB-US) 、高盛 (鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體狂飆／兩萬變三萬多、三萬多變五萬？筆電漲價風暴全面來襲
記憶體狂漲下，筆電到底會漲價多少？TrendForce在11月中預估，2026年全球筆電售價漲幅可能將達5～15％，業界人士多認為過為保守，漲幅應少說兩、三成，甚至如果筆電品牌「放飛自我」、將記憶體漲價完全轉嫁給消費者，每一台筆電恐怕都會大漲一萬元以上，換言之，三、四萬元的中高價筆電將變成四、五萬元，兩萬多元的低價筆電變成三萬多元的中價產品。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
攻矽光子、布局美國！聯電14天狂吸122億鉅資 「這3檔」獲三大法人齊搶3.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（15）日開低走低，早盤一度大跌513.15點至27684.87點，終場加權指數收在27866.94點，下跌331.08點，跌幅1.17%，成交...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
外資買不停！聯電衝今年新高價 分析師：非常牛皮難大漲
晶圓代工廠聯電（2303）獲外資力拱，股價逐步走升，今（17）日早盤一度來到50.9元，創下今年新高價，截至上午9時45分，暫報50.3元，上漲2.2%，成交量逾4.3萬張。摩爾投顧分析師林漢偉表示，股價歷經長時間低迷，近期則獲外資卡位推升股價，但尚未出現大幅度上漲的跡象。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
外資大倒ETF！0050慘遭提款44億元達連3賣 「這檔」也被倒破6萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（15）日終場下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額為4375.9億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
00713和00919等ETF換股！近200萬人關注 異動一文看懂
近200萬人關心！台灣指數公司今（17） 日公布指數定期審核結果，元大臺灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）等大型ETF 追蹤指數成分股出現調整，其中，00919增台新新光金，刪除大同。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 2