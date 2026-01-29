聯電法說後跌停！外資保守聲浪升高 3萬張排隊等逃生

聯電（2303）法說會落幕後，外資圈對其後市看法出現明顯分歧。（圖／翻攝自聯電臉書）





聯電（2303）法說會落幕後，外資圈對其後市看法出現明顯分歧。摩根士丹利、高盛等機構態度偏保守，瑞銀、花旗則相對樂觀，不過市場最終以股價作出回應，聯電29日盤中重挫跌停，顯示短線利多恐已提前反映。

聯電股價29日以70.3元開出後迅速走低，開盤不到半小時便跌至68.4元跌停價位並鎖死，單日成交量超過25.8萬張，盤中仍有逾3萬張等著排隊賣出。分析師指出，目前基本面動能有限，短期內難以支撐估值進一步上修，建議投資人暫時觀望，下半年再行評估。

廣告 廣告

從財報來看，聯電2025年第四季合併營收618.1億元，季增4.5%、年增2.4%，毛利率30.7%，歸屬母公司淨利100.6億元，單季EPS為0.81元。全年合併營收2,375.53億元，年增2.3%，全年EPS為3.34元，整體表現符合市場預期。

法人指出，第四季營收優於預估，主要受惠ASP調升及匯率因素，但新的成長動能仍需時間醞釀。無論是CPO或其他新業務，實質營收貢獻恐要等到2027年以後，短期內難成為股價支撐。

外資方面，大摩與高盛均指出，聯電雖對部分客戶調漲價格，但整體定價能力仍有限，漲價幅度恐不如市場期待。大摩維持「劣於大盤」評等，目標價52.5元；高盛則認為市場預期偏樂觀，仍維持「賣出」評等。

根據《TVBS新聞網》報導，國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，市場期待成熟製程供需改善確實是長期趨勢，但進展相當緩慢，目前產能利用率僅小幅回升，難以支撐股價大幅上漲。他也指出，CPO題材尚未帶來實質營收，現階段提前反映，屬於過度炒作。

在估值面上，蔡明翰認為聯電近期漲勢偏熱。回顧2022年產業高峰時，聯電年度EPS約7元、股價高點72元；而今年EPS僅約3元多，獲利能力明顯下滑，股價自然面臨修正壓力。

更多東森新聞報導

「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

快訊／台中男砍廣場舞老師 徒步逃上國道遭撞

