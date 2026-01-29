聯電法說會變法會？這原因讓成熟製程雙雄臉綠 慘遭賣到跌停

聯電在法說會上給出保守展望，讓股價殺到跌停。（圖／鏡週刊提供）

儘管聯電在2025年第四季繳出亮眼成績，但隨後在法說會釋出的2026年展望中，幾個核心關鍵指標卻令投資市場浮現隱憂。雖然公司積極佈局先進封裝與矽光子等新技術，但短期的毛利率壓力、產能利用率下滑以及新動能發酵時間較晚，讓市場質疑2026年恐成為聯電辛苦的「轉型過渡年」。

台灣成熟製程晶圓雙雄聯電（2303）、世界先進（5347）今日早盤股價一路探底到跌停，聯電更被大砍超過25萬張，業界分析，聯電在法說會上給出的展望相當保守，2026年可能僅有小幅成長，較大的成長動能矽光子、先進封裝都還需要時間發展，連帶讓同為成熟製程的世界先進承受龐大賣壓，雙雙跌停。

聯電在法說會中釋出的 2026 年第一季毛利率指引，落在27～29%。這對投資人而言是一個警訊，意味著自去年第四季好不容易重回30.7%的獲利水準後，短時間內又將滑落。

獲利受壓的主因來自於折舊費用的持續攀升。公司預期2026年全年的折舊費用將有低雙位數的成長，且折舊高峰將落在今年或明年。在高折舊與通膨成本如電力、材料增加的雙重壓力下，聯電如何維持利潤結構，成為投資人最直接的憂慮。

產能利用率通常是晶圓代工業獲利的領先指標。聯電指出，2026 年第一季的產能利用率預計將落在74～76%，較去年第四季的78%明顯下滑。

這顯示出雖然 AI 需求火熱，但聯電所處的成熟與特殊製程市場，需求復甦的力道仍未全面回歸。在利用率低於 80% 的情況下，閒置產能帶來的成本負擔將持續侵蝕獲利，且目前需求增長多仰賴客戶的「市佔提升」而非「市場總量擴張」，顯示市場基本面依然脆弱。

投資人對於聯電與英特爾（Intel）合作的 12 奈米、先進封裝及矽光子等新技術寄予厚望，但根據法說會揭露的時程，可能要等到2027年才能貢獻營收，這些高毛利、高成長的新技術尚無法及時填補成熟製程面臨的獲利缺口。

在定價策略上，儘管聯電共同總經理王石表示定價環境趨於有利，但他也坦言為了維持策略客戶的競爭力，對部分客戶實施了「一次性的價格下調」。這反映出成熟製程市場的現實挑戰：面對中國晶圓廠的產能擴張與價格戰，聯電在護衛利潤與維持市佔之間陷入拉鋸。如果 2026 年無法透過技術差異化全面調升平均售價，在成本上升的背景下，利潤空間將被進一步壓縮。



