聯電法說變法會！開盤30分鐘殺跌停 大哥台積電遭拖累

晶圓代工大廠聯電（2303）28日法說會釋出財報，因獲利不如預期引發失望性賣壓。29日股價開盤後迅速重挫至跌停板，失守70元關卡，股價鎖死在68.4元。

聯電今天（29日）開盤以70.3元開出，隨後開始出現賣壓，開盤約30分鐘即亮燈跌停，鎖死在68.4元。成交量爆出逾25萬張，盤中仍有超過2萬張排隊等候賣出，顯示市場信心受到衝擊。

聯電28日舉行法說會，共同總經理王石指出，2026年將是公司成長的重要一年。公司看好22奈米平台投片量加速成長，並將先進封裝視為晶片價值鏈延伸的關鍵技術，相關布局已完成今年流片與驗證，預期2027年開始產生顯著營收貢獻，成為中長期重要成長引擎。

聯電2025年第四季合併營收為618.1億元，年增2.4％；毛利率30.7％，稅後純益100.6億元，每股稅後純益0.81元。2025年全年合併營收2,375.53億元，年增2.3％，EPS為3.34元。資本支出方面，2026年現金基礎資本支出預算為15億美元，其中90％將用於12吋晶圓廠。

在聯電股價重挫效應下，台積電早盤雖一度衝上1835元天價，隨後受累翻黑下跌至1815元。台股加權指數開盤上漲192點達32996點，創歷史新高，隨後由紅翻黑下跌逾百點，盤中震盪幅度擴大。

