聯電法說／王石：已在美國、新加坡擴產 落實製造地區多元化及均衡布局

晶圓代工大廠聯電今日（10/29）召開第三季法說會公布獲利情形。法人聚焦海外布局議題，聯電共同總經理王石表示，公司已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡布局，「無論是挑戰還是機會，我們已做好充分準備以面臨改變」。

法人問到，如何看待近兩年的晶圓出貨量和營收成長率？王石指出，聯電很有信心在今年實現10%左右的出貨量成長；其中，在12吋晶圓領域成長主要來自22奈米製程，而在8吋晶圓領域，預計今年將實現接近兩位數的成長，主要由電源管理IC、大型面板驅動IC業務推動。

他進一步表示，「我們相信這一波成長動能將可延續到明年，尤其在22奈米、28奈米製程整體營收將在明年實現兩位數的年增率」，整體晶圓出貨量也有機會實現兩位數成長率。受到季節性因素影響，明年首季將是全年最具挑戰性的季度之一。

法人問到，聯電第三季毛利率已達29.8%，但預估第四季毛利率約20%以上，在目前匯率較為有利的情況下，Q4財測是否過於保守？對此，財務長劉啟東表示，儘管匯率預測可能優於預期，但美元仍會升值，這是聯電主要應收貨幣，包括匯率、折舊等因素處於不利局面，預計影響總營收約3%。

另有法人提到，在美中貿易戰對全球地緣政治產生不確定性，接踵而來的半導體關稅是否對聯電營運造成任何潛在性的影響，以及稀土資源是否會受到限制？對此，王石表示，聯電對此保持警惕，並密切注意。在充滿不確定的環境下，「我們將繼續專注於根本，即技術差異化以及製造優越性，來提升競爭力」。

他進一步指出，各國政府和客戶愈來愈重視地域多元和供應鏈韌性議題，為了滿足客戶需求，並因應結構性變化，聯電已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡的布局，無論是挑戰還是機會，公司已做好充分準備以面臨改變。

王石指出，半導體關稅目前尚不明朗，雖然有些國家已脫離15%稅率限制，而聯電生產基地就位於這些地區，「我們正與客戶溝通，確保他們能夠使用這些地區的設施」，同時也積極拓展業務合作方式。希望半導體關稅成為聯電的契機，而不僅僅是負面影響。

法人追問，聯電是否有望獲得半導體關稅豁免？王石則表示，聯電正密切注意關稅進展，目前還沒有任何跡象表明實際情況會如何，如果有任何進展，就會進一步分享。

他強調聯電正在美國投資、建立產能，與英特爾合作12奈米是一個起點，它不但拓展了美國潛在市場，也顯著增強了聯電在美國的戰略地位。目前該專案進展順利，預計早期PDK將在明年1月交付給首批客戶，預計對營收實質貢獻將會落在2027年。王石表示，除了英特爾12奈米專案外，未來或許還有其他合作機會，可能也意味著聯電需要進行更多的投資。

另針對晶圓代工服務漲價議題。王石指出，聯電今年美元平均售價（ASP）維持平穩，保持在健康水平，第四季亦然。至於明年平均售價展望，將於下季法說會提供更多細節。他強調，聯電正與客戶進行相關討論。

此外，先前業界傳出，聯電向供應商發出通知，要求自2026年1月1日起所有供應項目降價至少15%。今日也有法人問到，聯電打算在明年，如何進一步降低成本？對此，王石表示，聯電正與供應商夥伴緊密合作，繼續努力在2026年實現成本節約。公司內部也運用智慧製造和AI技術來提高生產效率，以實現長期營運目標。

針對新加坡擴產問題，王石指出，預計12吋晶圓22/28奈米產能將從明年1月開始提升，之後產量逐步提高，目前進度維持不變。

法人也問到聯電股利政策，鑑於未來幾年現金流前景的改善，是否考慮重新檢視股利政策？對此，劉啟東表示，聯電始終努力在高比例分紅和絕對分紅之間取得平衡，這種策略將會持續下去。

