聯電法說／王石：已在美國、新加坡擴產 落實製造地區多元化及均衡布局
晶圓代工大廠聯電今日（10/29）召開第三季法說會公布獲利情形。法人聚焦海外布局議題，聯電共同總經理王石表示，公司已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡布局，「無論是挑戰還是機會，我們已做好充分準備以面臨改變」。
法人問到，如何看待近兩年的晶圓出貨量和營收成長率？王石指出，聯電很有信心在今年實現10%左右的出貨量成長；其中，在12吋晶圓領域成長主要來自22奈米製程，而在8吋晶圓領域，預計今年將實現接近兩位數的成長，主要由電源管理IC、大型面板驅動IC業務推動。
他進一步表示，「我們相信這一波成長動能將可延續到明年，尤其在22奈米、28奈米製程整體營收將在明年實現兩位數的年增率」，整體晶圓出貨量也有機會實現兩位數成長率。受到季節性因素影響，明年首季將是全年最具挑戰性的季度之一。
法人問到，聯電第三季毛利率已達29.8%，但預估第四季毛利率約20%以上，在目前匯率較為有利的情況下，Q4財測是否過於保守？對此，財務長劉啟東表示，儘管匯率預測可能優於預期，但美元仍會升值，這是聯電主要應收貨幣，包括匯率、折舊等因素處於不利局面，預計影響總營收約3%。
另有法人提到，在美中貿易戰對全球地緣政治產生不確定性，接踵而來的半導體關稅是否對聯電營運造成任何潛在性的影響，以及稀土資源是否會受到限制？對此，王石表示，聯電對此保持警惕，並密切注意。在充滿不確定的環境下，「我們將繼續專注於根本，即技術差異化以及製造優越性，來提升競爭力」。
他進一步指出，各國政府和客戶愈來愈重視地域多元和供應鏈韌性議題，為了滿足客戶需求，並因應結構性變化，聯電已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡的布局，無論是挑戰還是機會，公司已做好充分準備以面臨改變。
王石指出，半導體關稅目前尚不明朗，雖然有些國家已脫離15%稅率限制，而聯電生產基地就位於這些地區，「我們正與客戶溝通，確保他們能夠使用這些地區的設施」，同時也積極拓展業務合作方式。希望半導體關稅成為聯電的契機，而不僅僅是負面影響。
法人追問，聯電是否有望獲得半導體關稅豁免？王石則表示，聯電正密切注意關稅進展，目前還沒有任何跡象表明實際情況會如何，如果有任何進展，就會進一步分享。
他強調聯電正在美國投資、建立產能，與英特爾合作12奈米是一個起點，它不但拓展了美國潛在市場，也顯著增強了聯電在美國的戰略地位。目前該專案進展順利，預計早期PDK將在明年1月交付給首批客戶，預計對營收實質貢獻將會落在2027年。王石表示，除了英特爾12奈米專案外，未來或許還有其他合作機會，可能也意味著聯電需要進行更多的投資。
另針對晶圓代工服務漲價議題。王石指出，聯電今年美元平均售價（ASP）維持平穩，保持在健康水平，第四季亦然。至於明年平均售價展望，將於下季法說會提供更多細節。他強調，聯電正與客戶進行相關討論。
此外，先前業界傳出，聯電向供應商發出通知，要求自2026年1月1日起所有供應項目降價至少15%。今日也有法人問到，聯電打算在明年，如何進一步降低成本？對此，王石表示，聯電正與供應商夥伴緊密合作，繼續努力在2026年實現成本節約。公司內部也運用智慧製造和AI技術來提高生產效率，以實現長期營運目標。
針對新加坡擴產問題，王石指出，預計12吋晶圓22/28奈米產能將從明年1月開始提升，之後產量逐步提高，目前進度維持不變。
法人也問到聯電股利政策，鑑於未來幾年現金流前景的改善，是否考慮重新檢視股利政策？對此，劉啟東表示，聯電始終努力在高比例分紅和絕對分紅之間取得平衡，這種策略將會持續下去。
更多太報報導
聯電法說／22奈米推升成長動能 第三季每股盈餘1.2元！攀2年來新高
轉嫁壓力? 傳聯電要求供應商降價15%以上 公司回應：不針對價格細節評論
聯電重壓特殊製程 避免「台積電吃肉，聯電喝湯」局面
其他人也在看
AI展開搶電大戰！ 龔明鑫老神在在：1條件OK就能滿足供電需求
隨著美國AI科技巨頭掀起「搶電潮」，高耗能的人工智慧運算成為全球能源焦點。台灣近年積極發展AI產業，也面臨外界對供電穩定度的懷疑。對此，經濟部長龔明鑫今天（29日）出席立法院經濟委員會時表示，台電已在中廣新聞網 ・ 22 小時前
淘寶、拚多多未納管惹議 經長：牽涉部會多 須由政院召開跨部會討論
非洲豬瘟疫情爆發，疑似與境外風險產品透過淘寶等跨境電商平台輸入台灣有關，行政院長卓榮泰指示境外電商限期落地納管，否則下架。經濟部長龔明鑫今天(29日)出席立法院經濟委員會前受訪表示，落地納管牽涉陸委會、數發部、財政部、交通部等主管機關，須由行政院召開跨部會議討論。 中國網路電商淘寶、拚多多未在台灣落地納管，若發生糾紛消費者求償無門。 龔明鑫29日受訪表示，對於中資來台營業管制，是以「行業別」作為基準，但沒有「電商」這個行業別，電商會涉及跨行業領域，比如台灣是不允許中資來台從事廣告業，但電商又會涉及很多廣告行為，因此要與陸委會、電商的主管機關數位發展部再討論。 龔明鑫表示，因為這牽涉法規、執行面的問題，也與交通部、財政部有相關，會盡快啟動討論。他說：『(原音) 跨境電商牽涉到小包裹的運送、安全檢查，或者是稅務的部分，可能又會涉及到財政部還有這個其他的單位，如交通部的運送，所以我們還是要行政院來有一個跨部會的召開相關會議，然後來定案。』 對於台灣發展AI的電力是否足夠？龔明鑫指出，台電已經將民間跟公部門在2032年之前發展上所需要的算力，都已估算進去，若天然氣發電廠能如期如質上線，電力供應中央廣播電台 ・ 22 小時前
聯電第3季淨利季增68% 估第4季出貨量較上季持平
（中央社記者張建中台北29日電）晶圓代工廠聯電預期，第4季晶圓出貨量將較第3季持平，產能利用率約74%至76%，毛利率將約27%至29%。中央社 ・ 16 小時前
豬瘟來襲農民快崩潰！全國養豬協會拜會藍綠黨團 轟台中市政府「失職」
台中淪非洲豬瘟破口，中央下令禁宰禁運防堵疫情擴散，嚴重衝擊豬農生計，對此豬農今（28）日特別前往立法院拜會藍綠黨團，討論禁用廚餘養豬等議題，並批評台中市政府失職。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
養豬協會籲參考日本做法 由環境部主導廚餘政策
台中1處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天。立法院民進黨團上午接受全國養豬協會及各縣市養豬業者陳情，針對廚餘養豬政策，呼籲要由環境部來主導，希望能參考日本的做法，而非目前多頭馬車的情況。協會也呼籲這段時間必須貫徹禁運、禁宰、禁廚餘的政策，共體時艱度過難關。自由時報 ・ 1 天前
標竿縣市首長獎 嘉義縣長翁章梁蟬聯
天下雜誌舉行標竿縣市首長獎頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁蟬聯標竿組首位，成為全台縣市長施政滿意度最高分，今天親自出席，也感謝縣民肯定，將繼續帶著榮耀繼續打拼，帶動嘉義轉型。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
《半導體》聯電上季EPS 1.2元 寫8季新高
【時報-台北電】聯電29日舉行法說會並公布第三季財報，單季每股稅後純益1.2元，寫下8季新高，共同總經理王石表示，第三季受惠手機與筆電需求回溫、客戶啟動庫存回補。 針對和英特爾美國廠12奈米合作案，王石表示，目前進度良好，預計2027年產品可望定案，同時預期第四季營運動能穩健，並對明年營運成長持正向看法。 聯電第三季合併營收591.3億元，季增0.6％、年減2.2％；毛利率達29.8％，稅後純益149.8億元，季增69.3％、年增3.7％；每股稅後純益1.20元。累計今年前三季每股稅後純益2.53元。 王石指出，其22奈米特殊製程平台持續放量，目前營收占比已突破1成，預期隨著2025年將有逾50項產品投片，22奈米貢獻比重將於2026年持續攀升，成為公司差異化競爭的重要支柱。 為強化高差異化製程布局，聯電近日宣布推出55奈米BCD平台，不僅鎖定行動裝置與控制器應用，亦通過嚴格的車用電子標準，進一步切入汽車與工業市場，擴大特殊製程應用版圖。 展望第四季，聯電預期晶圓出貨量季持平，以美元計價的平均售價（ASP）預估維持穩定；毛利率可望落在「20％高位數」水準，產能利用率則維持於「70％中位時報資訊 ・ 2 小時前
聯電法說／22奈米推升成長動能 第三季每股盈餘1.2元！攀2年來新高
晶圓代工大廠聯電今日（10/29）召開第三季法說會公布獲利情形。受惠新台幣於第三季回貶至30元以上，以及22奈米業務持續強勁，聯電第三季營收約591.3億元，相較Q2營收（587.6億），約季增0.63%，年減2.24%。第三季毛利率達到29.8%，歸屬母公司淨利為新台幣149.8億元，普通股每股獲利為新台幣1.20元，攀至2年來新高。太報 ・ 17 小時前
〈聯電法說〉Q3 EPS 1.2元創一年半新高 Q4出貨估持平
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，並公佈第三季財報，受惠產能利用率提升至 78%，單季稅後純益近 150 億元，季年雙增，每股稅後純益 1.2 元，創下八季來新高。展望後市，聯電預估，第四季晶圓出貨量將鉅亨網 ・ 15 小時前
《各報要聞》和碩德州廠 明年3月量產
【時報-台北電】和碩積極擴大AI伺服器市場版圖，共同執行長鄭光志表示，美國德州廠預計明年3月開始量產，先以生產AI伺服器產品為主，包括GB300和B300，客戶涵蓋中大型的雲端服務（CSP）業者和新創公司，同時也持續與大型CSP業者接觸，希望爭取更大規模的訂單。 和碩先前公布以總金額3,072萬美元（約新台幣9億元）取得美國德州Blue Springs Business Park廠房及土地。業界認為，和碩此舉係為了布局伺服器，未來德州廠將主要生產伺服器和車用產品。 鄭光志指出，美國德州工廠為現成購置，目前正進行產線與電力布建，可以快速投入生產，預估明年3月量產，主要會先供應AI伺服器產品，包括GB300和B300。美國德州廠產線主要是以L6～L11為主，惟因應客戶不同需求，德州廠未來也不一定僅生產AI伺服器，也可能導入電動車模組、通訊相關模組的製造產線，周邊仍有多棟廠房可供擴充，彈性很高。 鄭光志進一步說明，和碩持續完善全球製造布局，8月時也買下宏達電龜山廠房，將進一步擴充，未來將服務歐洲、中東等地的伺服器客戶，而墨西哥廠在今年8、9月時就已可量產伺服器，也包含SMT產線，具備從L1到時報資訊 ・ 1 天前
和碩德州廠 明年3月量產
和碩積極擴大AI伺服器市場版圖，共同執行長鄭光志表示，美國德州廠預計明年3月開始量產，先以生產AI伺服器產品為主，包括GB300和B300，客戶涵蓋中大型的雲端服務（CSP）業者和新創公司，同時也持續與大型CSP業者接觸，希望爭取更大規模的訂單。工商時報 ・ 1 天前
颶風美莉莎登陸古巴 威力減弱至3級
（中央社哈瓦那29日綜合外電報導）橫掃牙買加地區並帶來嚴重災情的颶風美莉莎（Melissa），今天凌晨登陸古巴南部。5級颶風美莉莎登陸前威力已經減弱至3級。中央社 ・ 14 小時前
因應美國防授權法！專家拋台灣應採「主動對接」4大戰略
美國聯邦參議院9日通過2026財年《國防授權法》（NDAA），法案，除強烈建議邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC），更要求建立台美國防工業優先夥伴關係。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝向政府提出成立「美國採購改革任務小組」等四大建議。據外媒報導，NDAA法案含「台灣安全合作倡議」的對台軍援，軍援自由時報 ・ 13 小時前
罕見「小頭鼠海豚」一度近滅絕 墨西哥禁船靠近海域保育見效
墨西哥有一種非常罕見的海洋哺乳類動物「小頭鼠海豚」，估計目前數量只剩下10隻左右，隨時都有滅絕危機。最近幾年，墨西哥當局加強保護這種極度瀕危的動物，在海上劃設零容忍區，禁止漁船靠近。在今（2025）年的考察行動中，發現數量比去年稍微多了一些，保育行動開始出現成效。公視新聞網 ・ 13 小時前
兌獎囉！「今彩539、39樂合彩、四星彩、三星彩」獎號出爐 大樂透連12槓…週五上看4.8億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導大獎花落誰家？台灣彩券今（29）晚分別開出今彩539、39樂合彩、四星彩、三星彩的中獎號碼。台灣彩券在今晚分別開出：今彩53...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
西藏│2025˙中國西藏發展論壇在林芝登場
2025˙中國西藏發展論壇29日在林芝舉行，來自全球44個國家和地區的400名中外嘉賓，透過論壇在經貿、文化、旅遊、農業、生態等領域加強交流、深化合作，共同助力社會主義現代化新西藏建設，共同推動西藏與世界的溝通交流。中時財經即時 ・ 7 小時前
病死豬數從117變78 賴品妤酸爆「穢土轉生」：接下來獸醫要比死豬多了？
即時中心／徐子為報導台中梧棲爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府疫調說法也一變再變，市府先前通報死豬117隻，昨（28）改稱實際撲殺78隻，台中市議會民進黨團批評，市府連豬隻死亡數都「校正回歸」，前立委賴品妤也發文諷刺：「照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」民視 ・ 11 小時前
美國戰爭部要砍人 「停職不應取代解僱」將施鐵腕掃除績效不佳者
美國《華盛頓郵報》報導，一份由美國戰爭部（Department of War）發布的內部備忘錄，揭示川普政府正推動一項針對聯邦文職人員的重大改革，要求主管及人力資源官員「迅速且堅定地採取行動」，解僱被評定為表現不合格的員工。這項命令被視為川普政府上任以來最具影響力的聯邦勞動力重整措施之一。這份文件由戰爭部次長安東尼．塔塔（Anthony Tata）簽署，蓋......風傳媒 ・ 13 小時前
輝達GTC大會點火 三族群吸金
台股28日震盪整理，多頭指標由類股各別點火，受惠輝達GTC大會登場，伺服器機殼、PCB及電源系統三大族群同步吸金走揚，勤誠（8210）、順德（2351）同步亮燈漲停。法人看好，北美四大CSP將持續擴大資本支出，有助於提前修正的個股延續攻勢。工商時報 ・ 1 天前
假日輕急症中心周日上路 首波13家醫院出爐
為紓解大型醫院急診壅塞問題，衛福部健保署今天（29）公告「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」，公布首波13家設置地點，包括台北3家、新北2家、桃園4家、台中2家、台南和高雄各1家，本周末上路，試辦到明年底。中時新聞網 ・ 1 天前