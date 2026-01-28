聯電法說1》22奈米點火大爆衝 聯電成熟製程吃下定心丸
在晶圓代工淡季，聯電端出一顆「定心丸」！2025年第四季22奈米製程營收大爆衝，不只撐著成熟製程基本盤，更讓聯電對今年營運轉趨篤定，聯電共同總經理王石直言：「目前看到2026年的定價環境更為有利。」即使第一季出貨持平，他相信2026年是能跑贏成熟市場的一年。
22奈米從放量到升級 成熟製程的「差異化引擎」
攤開聯電2025年第四季財報，若只看總體需求，市場仍屬溫和，但把鏡頭拉近，22奈米成了關鍵轉折。王石指出，22奈米季增31％並創下歷史新高，總營收貢獻占比突破13％；這不只是放量，更是從傳統成熟製程，升級為差異化與價值定價能力的平台。
這顆「22奈米引擎」，正好接住成熟製程最怕的2件事：價格壓力與同質競爭。王石說，隨著22奈米投片量加速、其他新解決方案持續獲客戶使用，聯電的產品組合正在優化，這正是聯電對2026年定價環境轉趨有利的底氣。換言之，與其拚產能，不如先把每一片晶圓的價值做厚。
他形容，第一季雖是產業淡季，但需求仍維持穩健，尚未看到明顯下修，預估第一季晶圓出貨與上季持平，產能利用率約74％至76％，毛利率落在27％至29％區間。
為何聯電敢篤定2026跑贏市場？
至於全年？聯電並未對成熟製程市場過度樂觀。王石坦言，今年整體市場成長率預估僅約1％至3％，但聯電的目標很清楚要「跑贏平均」。信心並非空談，而是建立在22奈米持續放量、特殊製程布局擴大，以及紀律定價回歸之上。
法人關注，記憶體價格上漲對成熟製程需求影響？王石語氣審慎但不焦躁回應，尚未看到對客戶今年需求預測造成實質影響，關鍵在於聯電的技術多半支援客戶鎖定較高階、較高價值的市場區段，過往在供給吃緊時，這類需求反而展現更強韌性。
但話鋒一轉，王石點出，AI相關半導體需求仍是主要成長動能，不只高階運算，通用伺服器晶片需求也在增加，帶動整體半導體產業維持約14％至16％的成長幅度，晶圓代工產業則可望達到21％至23％。聯電雖主力仍在成熟與特殊製程，但AI帶來的外溢效應，正逐步推升電源管理、通訊與多元應用需求。
為了替下一階段成長鋪路，王石指出，新加坡Fab 12i第三期擴建已完成，在協助客戶實現供應鏈多元化上扮演關鍵角色；在美國，聯電採具成本效益的合作模式推進，包括與英特爾的12奈米製程合作，以及與Polar簽署合作備忘錄（MOU），逐步擴大影響力，而非一味砸錢蓋廠。
另一方面，聯電沒有將未來押在單一節點，王石強調，在嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）、電源管理IC等特殊製程領域已建立長期基礎，相關專案預計自2026年下半年起放量，屆時下半年表現可望優於上半年。
整體而言，這場法說會沒有高調喊夢，聯電用22奈米的實際數字、穩健的首季指引，以及對定價與產品組合的清楚定位，替成熟製程市場送上一顆「定心丸」。在循環起伏、情緒擺盪的半導體產業裡，聯電選擇用「穩」與「準」，提前為2026年卡位。
其他人也在看
聯電法說2》不只22奈米 還有2顆成長引擎曝光
早在22奈米穩住底盤前，聯電已提…民報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
聯電股價創26年新高 持股之台股ETF績效亮
【記者柯安聰台北報導】台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電（2303）收盤漲停收在76.2元，股價創2000年9月14日以來近26年新高，28日早盤開高盤中最高來到79.7元，挑戰20...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
ASML接單超乎預期 協力廠家登、帆宣迎大單
艾司摩爾（ASML）接單超乎預期，並調升2026年營運展望，法人看好，家登、帆宣等台灣艾司摩爾協力廠將迎來大單。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「二哥」隔26年股價再創高！含聯電之台股ETF績效亮眼 00927今年來漲23.71%最佳
[Newtalk新聞] 台股周二（27 日）在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工二哥聯電（2303）收盤漲停收在 76.2 元，股價創 2000 年 9 月 14 日以來近 26 年新高，今（28 日）早開高，盤中高點達 79.7 元，挑戰 2000 年 9 月 6 日的 80 元高點。受聯電股價表現帶動，含有高張數聯電的台股ETF也表現亮眼。 觀察 81 檔台股ETF中，共有 49 檔持有聯電，以持有張數來看，以群益台灣精選高息（00919）擁有 63.9 萬張最多，另包括元大高股息（0056）、國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）等 18 檔台股ETF均持有聯電萬張以上；若看持有比例，則以永豐台灣ESG（00888）含 15.45% 最高。 以周二漲幅來看，00946 上漲 2.66% 居冠，00927 上漲 2.28% 居次，00888 也漲 2.16% 排第三，三檔漲幅皆達 2% 之上。今年以來，00927 上漲 23.71%，漲幅居冠最出色。 群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，隨 AI 應用逐步落地、相關需求殷切下新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
大型美股指數ETF火力暫歇 元大00990A再創新高
AI需求暢旺，全球股市持續強勁，28日跨國股票型主動式ETF領漲，包括主動元大AI新經濟(00990A)大漲2.74%，股價同步刷下新高，表現強壓大型指數ETF 富邦NASDAQ(00662)、統一FANG+(00757)。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
00990A股價續創掛牌新高 今年來漲1成完勝大型科技指數ETF
AI 需求暢旺，帶動全球股市漲勢強勁，今 (28) 日跨國股票型主動式 ETF 領漲，其中，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 大漲 2.74%，股價刷新掛牌以來新高紀錄，鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
聯電：第1季晶圓出貨估持平 2026年營運可望成長
（中央社記者張建中新竹28日電）晶圓代工廠聯電（2303）預期，2026年第1季晶圓需求維持穩健，晶圓出貨量將持平，產品平均售價也將持平，產能利用率約75%，2026年營運可望成長。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠
全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
22奈米特殊製程立大功！聯電去年第四淨利達百億 營收創單季新高
晶圓代工廠聯電今日（1/28）召開法說會公佈2025年第四季營運報告，受惠22奈米業績年增93%，Q4合併營收為新台幣618.1億元，季增4.5%，年增2.4%，創下歷史新高。第四季毛利率達到30.7%，歸屬母公司淨利為新台幣100.6億元，每股盈餘則為0.81元。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
【土象星座運勢】1/29 金牛座多點甜言蜜語、處女座藍圖規劃、摩羯座等待出脫時刻
金牛幸運色：白色 處女幸運色：金色 魔羯幸運色：紫色太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
外資買超322億元 搶進力積電5.8萬張最多
（中央社記者張建中台北2026年01月28日電）台股今天再創歷史新高，加權指數收在32803.82點，上漲485.9點，上市公司總市值達新台幣106.91兆元，同創新高，單日市值增加1.58兆元，成交值8309.93億元。外資買超332.75億元，買超力積電(6770)最多，達5萬8115張。台積電(2330)上漲40元，收在1820元，再創新天價，台達電(2308)、日月光投控(3711)等權值股及塑膠、機電、電纜、鋼鐵和航運類股走強，推升大盤創高。外資及陸資買超332.75億元，自營商賣超18.47億元，投信賣超12.03億元，呈現土洋法人對作局面；三大法人合計買超302.25億元。據台灣證券交易所資料，外資買超力積電最多，達5萬8115張，其餘買超前10名還有旺宏(2337)、華新(1605)、南亞(1303)、中鋼(2002)、南亞科(2408)、國泰永續高股息（00878）、至上(8112)、台化(1326)及大成鋼(2027)。在外資買超推升下，力積電等股價全面收漲，其中，力積電和旺宏更強攻漲停。外資賣超前10名有聯電(2303)、台新新光金(2887)、國巨(2327)、中央社財經 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
高鐵延伸屏東、宜蘭屢挨批 陳世凱：專業評估不需質疑
高鐵延伸屏東及宜蘭2大計畫近日屢遭民間質疑，包括評估過程爭議、建設效益、設站點不佳等話題延燒。交通部長陳世凱今表示，交通部支持在工程科技可行、國家預算可負擔下，穩健並務實延伸路線。他強調，相關計畫的專業和理性評估不需要被質疑，歡迎關心此議題的人，理性務實地討論。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
聯電22奈米營收創新高 將衝刺先進封裝、矽光子技術
晶圓代工大廠聯電28日舉行法說會並公布2025年第4季財報。受惠於22／28奈米製程需求強勁及有利匯率帶動，單季營收達新台幣618.1億元，季增4.5％；聯電共同總經理王石表示，22奈米產品組合優化有成，營收季增逾3成並創歷史新高，展望2026年，隨特殊製程及矽光子等新技術落地，有信心迎來新一波成長。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
爆獄中閃婚！篠崎泫昔傳劈腿陳零九 Toyz心碎轉戀辣模三寶媽慘當小王
台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz（劉偉健）公開戀情後，兩人的感情發展備受外界關注。目前正入獄服刑的Toyz今（28）日驚傳已與篠崎泫登記結婚，消息曝光後，兩人過往複雜的感情史也再度被翻出，引發外界熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
高鐵延伸宜蘭案遭賀陳旦質疑美化數據 陳世凱：有專業評估
高鐵延伸案爭議不斷，前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，交通部長陳世凱今天說，賀陳旦曾任交通部長，應清楚數據可否過度美化，此案除鐵道局外，還找專家學者評估，不需要被質疑。Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
篠崎泫爆獄中閃嫁Toyz「肚子超大」照片流出 昔曾公開超音波照
台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz（劉偉健）公開戀情後話題不斷，即便男方因販毒案入獄服刑，她仍多次表態陪伴到底。今（28）日卻遭週刊爆料兩人已低調登記結婚，引發外界高度關注。對此篠崎泫雖未正面證實婚訊，但她日前就曾經發過自己的超音波照。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
聯電：今年有信心再成長 先進封裝、矽光子扮新引擎
聯電共同總經理王石昨（28）日於法說會表示，本季晶圓需求維持穩健，目前定價環境「確實較先前有利」，2026年有信心將再度...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《汽車股》裕隆集團獲利大滿貫 2025上市公司全賺
【時報-台北電】裕隆集團挺過雙稅（關稅、貨物稅）亂流，旗下各上市公司2025年有望全數獲利，展現營運韌性。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮近日定調，2026年經營策略將以務實穩健經營為主軸，全力推動「品牌重塑」、「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務」的產業價值鏈整合，各公司樂觀今年業績穩增。 裕隆集團旗下有裕隆、裕日車、中華車、裕融、江申、嘉裕等六大上市公司，其中裕日車雖受全球車業結構丕變等影響，2025年上半年出現罕見虧損，但第三季單季已轉盈，料第四季將維持獲利，帶動全年維持正數；嘉裕同樣已於2025上半年轉盈，宣告裕隆集團旗下上市公司將全數貢獻獲利。 裕隆說明，目前本業汽車價值鏈占集團業績約7成，未來仍將持續鞏固車輛代工製造優勢，但將更積極結合AI與數位商業模式，透過旗下LINE GO數位生活圈、格上租車與中古車事業，建構一站式數位移動服務平台，將傳統車輛製造轉型為「汽車移動服務產業價值鏈」。 裕隆旗下各品牌今年皆有重磅計畫，其中裕日車NISSAN啟動「Re-shaping品牌啟動計畫」，力拚2028年重返市場指標地位，今年將率先導入Qashqai e-Power為進口銷售主力；至於美規車時報資訊 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
爆獄中完婚！Toyz盼篠崎泫寄裸照到監獄「讓我DIY」 女方回應了
香港網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，至今已服刑1年9個月，今（28日）週刊爆出他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式升格「台灣女婿」。事實上，Toyz入獄前開直播向篠崎泫告白「因為我很喜歡妳」，表示之後入獄，希望篠崎泫能寄較裸露的照片到獄中，「讓我能夠打手槍。」對此篠崎泫看後也大方回應了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1則留言
聯電ADR28日下跌1.10美元跌幅 8.81%折台股71.28元
(中央社台北2026年 1月29日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以11.38美元作收，下跌1.10美元，跌幅 8.81%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以 1月28日新台幣匯市收盤價31.320元計算，相當台股聯電每股為 71.28元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股1/2811.38-1.10-8.8131.32071.21/2712.481.1510.1531.47078.51/2611.330.797.5031.50871.41/2310.54-0.36-3.3031.57866.51/2210.90-0.23-2.0731.61068.91/2111.130.353.2531.62870.41/2010.781.484.4531.60868.11/169.300.536.0431.57258.71/158.77-0.02-0.2331.59355.41/148.790.131.5031.63055.6中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發表留言