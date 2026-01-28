聯電法說1》22奈米點火大爆衝 聯電成熟製程吃下定心丸

在晶圓代工淡季，聯電端出一顆「定心丸」！2025年第四季22奈米製程營收大爆衝，不只撐著成熟製程基本盤，更讓聯電對今年營運轉趨篤定，聯電共同總經理王石直言：「目前看到2026年的定價環境更為有利。」即使第一季出貨持平，他相信2026年是能跑贏成熟市場的一年。

22奈米從放量到升級 成熟製程的「差異化引擎」

攤開聯電2025年第四季財報，若只看總體需求，市場仍屬溫和，但把鏡頭拉近，22奈米成了關鍵轉折。王石指出，22奈米季增31％並創下歷史新高，總營收貢獻占比突破13％；這不只是放量，更是從傳統成熟製程，升級為差異化與價值定價能力的平台。

這顆「22奈米引擎」，正好接住成熟製程最怕的2件事：價格壓力與同質競爭。王石說，隨著22奈米投片量加速、其他新解決方案持續獲客戶使用，聯電的產品組合正在優化，這正是聯電對2026年定價環境轉趨有利的底氣。換言之，與其拚產能，不如先把每一片晶圓的價值做厚。

他形容，第一季雖是產業淡季，但需求仍維持穩健，尚未看到明顯下修，預估第一季晶圓出貨與上季持平，產能利用率約74％至76％，毛利率落在27％至29％區間。

為何聯電敢篤定2026跑贏市場？

至於全年？聯電並未對成熟製程市場過度樂觀。王石坦言，今年整體市場成長率預估僅約1％至3％，但聯電的目標很清楚要「跑贏平均」。信心並非空談，而是建立在22奈米持續放量、特殊製程布局擴大，以及紀律定價回歸之上。

法人關注，記憶體價格上漲對成熟製程需求影響？王石語氣審慎但不焦躁回應，尚未看到對客戶今年需求預測造成實質影響，關鍵在於聯電的技術多半支援客戶鎖定較高階、較高價值的市場區段，過往在供給吃緊時，這類需求反而展現更強韌性。

但話鋒一轉，王石點出，AI相關半導體需求仍是主要成長動能，不只高階運算，通用伺服器晶片需求也在增加，帶動整體半導體產業維持約14％至16％的成長幅度，晶圓代工產業則可望達到21％至23％。聯電雖主力仍在成熟與特殊製程，但AI帶來的外溢效應，正逐步推升電源管理、通訊與多元應用需求。

為了替下一階段成長鋪路，王石指出，新加坡Fab 12i第三期擴建已完成，在協助客戶實現供應鏈多元化上扮演關鍵角色；在美國，聯電採具成本效益的合作模式推進，包括與英特爾的12奈米製程合作，以及與Polar簽署合作備忘錄（MOU），逐步擴大影響力，而非一味砸錢蓋廠。

另一方面，聯電沒有將未來押在單一節點，王石強調，在嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）、電源管理IC等特殊製程領域已建立長期基礎，相關專案預計自2026年下半年起放量，屆時下半年表現可望優於上半年。

整體而言，這場法說會沒有高調喊夢，聯電用22奈米的實際數字、穩健的首季指引，以及對定價與產品組合的清楚定位，替成熟製程市場送上一顆「定心丸」。在循環起伏、情緒擺盪的半導體產業裡，聯電選擇用「穩」與「準」，提前為2026年卡位。