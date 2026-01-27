聯電爆50萬張大量鎖漲停 野村目標價80元

▲晶圓代工大廠聯電28日舉行法說會，會前股價鎖住漲停。（圖／聯電官網）

[NOWnews今日新聞] 聯電即將在明天28日召開法說會，今（27）日盤中攻上漲停價位76.2元，且緊鎖至尾盤，成交量約50萬張。市場焦點全落在外資最新報告，野村證券看好成熟製程迎來轉單潮，直接把聯電目標價一口氣拉到80元、評等升至「買進」，資金也跟著提前卡位。

這波聯電走強，法人認為是產業風向變化。過去AI多半只看先進製程，但現在往邊緣端延伸，外資報告也指出，隨著台積電、三星把資源更集中在先進製程，成熟製程產能配置出現調整，部分訂單開始外放，市場解讀這將讓聯電有機會接到更多釋出的產能需求，此外，市場可能低估成熟製程在AI邊緣運算與車用電子的角色，轉單效應若持續，聯電的戰略位置與評價有機會被拉升。

籌碼面上，外資從去年9月以來就大舉買超聯電，累計至1月26日共買進超過153萬張，且1月以來大單不斷，外資 動輒單日買超超過5萬張甚至7萬張，推升聯電股價一舉突破2021年9月前波套牢賣壓。

不過，法人也提醒，股價短線漲幅拉大、乖離偏高，難免出現獲利了結震盪。接下來的關鍵，會落在法說會釋出的產能利用率、成熟製程市況與2026年訂單能見度，若管理層能更明確說明轉單是否具延續性，將有助於支撐市場買盤力道。

