聯電爆64萬大量急挫！ 不敗教主示警：物美價廉只是表象





晶圓代工大廠聯電（2303）近期股價強勢上攻，自49.25元一路走高，7日更爆出超過15萬張大量並亮燈漲停至54.1元。然而，市場熱度延續至8日卻迅速反轉，股價開高後急跌，終場留下長黑K，單日成交量更飆破64萬張，引發投資圈高度關注。對此，「不敗教主」陳重銘提醒「物美價廉只是表象」，8日爆大量，明顯有「大人」倒貨。

知名投資人陳重銘8日在粉專發文分析指出，聯電今日在高點爆出巨量，顯示疑似有「大人」趁勢出脫，提醒投資人應謹慎操作，「務必在低點布局，而非追高接刀」。

廣告 廣告

陳重銘指出，聯電近期大漲主因「比價效應」，在台積電股價持續創高帶動下，聯電相對價格較低，吸引資金轉進，看似低本益比、高殖利率、評價誘人。但他直言，聯電之所以價格偏低，關鍵在於獲利成長性遠不及台積電，市場給予的評價自然有限。

他寫道：「本益比=股價/EPS，殖利率=股利/股價，因為聯電的股價較低，所以算出來的本益比較低，且殖利率較高。」

他進一步表示，聯電雖配息大方，但半導體產業極度仰賴研發與資本支出，台積電未來3年資本支出預估高達1500億美元，正因積極投入先進製程，毛利率保持高檔並維持技術領先優勢，「目前3奈米以下處於全球無敵的狀態，整體毛利率可以高達60%！」；相較之下，聯電將大量獲利用於配息，儘管高殖利率了，導致研發動能受限，EPS成長空間亦受壓抑，長期競爭力難與台積電相提並論。

陳重銘強調，半導體產業「先進製程贏者通吃」格局已成形，台積電技術護城河穩固，甚至連英特爾與三星都面臨挑戰，聯電更難撼動此優勢，「應該不要指望攻破了！」他認為，短期在比價與資金輪動下，聯電仍可能有所表現，但建議投資策略應以逢低布局為主，不宜在激情時段追價，長期配置仍以台積電較具優勢，他說：「在比價之下聯電還是會有所表現，只是要接在低點，不建議追高！長期持有還是選台積。」

（封面圖／翻攝《聯華電子 UMC》粉專）

更多東森財經新聞報導



聯電宣布參與欣興現增 認購價116元、不超過7億

喊話共體時艱！ 聯電要求供應商「明年降價15％」

台積電、聯電都曾吃鱉！台灣「太陽能」盛轉衰關鍵曝