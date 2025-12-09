聯電股價近50元關卡 內部經理人申報轉讓持股

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電(2303)近期利多消息頻出現，股價漲至近50元大關，內部經理人也調節持股，副總經理鄭子銘申報轉讓持股5百張，轉讓期間為12月8日至明年1月7日，以昨收盤價49.3元計算，預估將有2465萬元入袋，這也是鄭子銘今年第2次申報轉讓持股，累計達1千張。

鄭子銘近日申報透過一般交易轉讓持股5百張，轉讓期間為12月8日至明年1月7日，他持股為2439張280股，轉讓後，持股降為1939張280股。聯電上半年也出現多位經理人申報轉讓持股，因繳稅等理財規劃需求，鄭子銘也申報轉讓持股5百張。

