聯電股價2周漲40%、又暴跌17%，市值蒸發1700億啟示：當漲價紅利消失，晶圓二哥如何迎戰消費需求寒冬？
股價一度在兩周內勁揚40％的聯電，因無法回應市場對於漲價的預期，遭多數法人看壞。
這家堅守成熟製程的晶圓代工廠，如何在消費性產品需求不振的市況下，創造多元成長動能？
整個1月，聯電股東就像搭上一班雲霄飛車。
這家晶圓代工大廠的股價，自1月第二周起快速走強，1月28日一度攀上79.7元的近20年高點、市值直逼1兆元；但當天公司舉辦法說會後，隨後兩天股價突然暴跌逾17％，市值蒸發近1700億元。
▲聯電在董事長洪嘉聰（圖中）、共同總經理王石（右）與簡山傑（左）的領導下，持續朝先進封裝、矽光子等領域布局。（圖／聯電提供）
漲價不成、市場疲弱、中國競爭
劇烈轉折的主因，是聯電共同總經理王石在法說會上，面對分析師反覆詢問的「是否可能漲價」，給出了極為保守的回應：「必須基於我們提供的價值，以及客戶的競爭力，維持定價策略的一致性。」
一位不願具名的產業分析師指出，聯電對於價格的保守態度，令市場感到意外，「很多預期的好處都沒有出現，今年根本不會漲價就是其中之一。」
法說會後，外資如摩根士丹利與高盛立刻提出研究報告，看壞聯電股價，其中摩根士丹利不客氣直言，對聯電難以漲價感到失望，「聯電已提高部分客戶的晶圓價格，但同時也需要向部分客戶提供折扣。」若漲價不如預期，可能成為股價負面因素。
聯電不敢輕易漲價的主因，是因為當前著重的消費性市場，面臨終端客戶需求不振的威脅。
根據市調機構Counterpoint報告，2026年全球智慧型手機的市場需求將衰退7％；調研機構Yole Group的研究則指出，筆記型電腦2026年將衰退10％至12％。
資策會產業情報研究所、產業顧問兼組長鄭凱安分析，當AI熱潮大幅推升記憶體需求，導致價格飆漲，自然會壓縮消費性產品取得記憶體的空間，連帶衝擊成熟製程半導體的需求；當客戶需求不好，晶圓代工業者就很難對客戶漲價，導致平均銷售單價（ASP）難以提升。
中國晶圓代工廠的競爭，也讓聯電不敢輕舉妄動。
鄭凱安觀察，近期原本強硬要求供應鏈「去中化」措施的歐美終端客戶，已悄悄鬆動，「像是HP，發現這麼做（晶片非中國製造）會讓供應商活不下去，現在也睜一隻眼閉一隻眼。」當IC設計業者獲得以低價赴中國晶圓廠投片的空間，自然削弱了像聯電這樣的台灣晶圓廠議價權。
除了價格因素之外，讓聯電股價一路飆漲的幾項題材，如與英特爾的技術合作，藉由矽光子（CPO）應用布局跨入AI應用，以及台積電成熟製程減產的外溢效應，也分別存在變數。
三利多的財務貢獻不在今年
首先是與英特爾在12奈米製程平台上的合作，王石在法說會上表示，最快要到2027年才能小量試產；市場盛傳英特爾將獨家授權聯電，提高晶片供電品質的「超級電容（Super MIM）」技術，法說會上也未有進一步說明。
而聯電新加坡廠的矽光子應用布局，甚至要到2027年才會提供客戶設計工具（PDK），距離投產還有漫漫長路，難以在今年之內貢獻聯電營收。
至於台積電正在縮減90奈米到40奈米等成熟製程的產能，將晶圓廠空間轉換為先進封裝使用，業界固然認為聯電有機會取得台積電的成熟製程客戶轉單，例如花旗的研究報告指出，「聯電的利基型技術優勢，能使其超越同行，並在台積電外溢的（成熟製程）訂單中受益。」但IC設計業者從洽談到實際轉單投片，至少也要花上半年時間溝通。
一位不具名的產業分析師更提醒，台積電子公司世界先進持續扮演承接成熟製程訂單的主角，因此未來仍須關注台積電技術授權的狀況。一旦世界先進獲得28奈米等更先進製程，聯電便很難爭取到台積電外溢的訂單。
但持平而論，聯電無論是營收狀況、平均銷售價格、各製程產品的銷售占比，都仍維持穩健。
王石即在法說會上強調，「聯電預期今年全年出貨量會成長，而且下半年表現會優於上半年。」
聯電資料顯示，22奈米與28奈米製程的銷售占比，在2025年達到37％，已較2024年的34％有所提升，凱基投顧的報告指出，iPhone使用的DDIC（顯示驅動晶片）、車用晶片等項目皆採用22奈米製程。這有助於維持平均銷售單價，即使短期內無漲價，仍有靜候上述布局收成的底氣。
微驅科技總經理吳金榮也表示，聯電在HV（高壓製程）等特殊製程上仍具領先優勢，與英特爾攜手的12奈米製程，與IMEC合作的矽光子，都是未來看點。
拆解整體營運結構可以發現，堅守成熟製程的聯電，暫時還不具備爆發性成長的條件；至於能否在穩健中逐步創造出多元的半導體製造商機，則需更長時間評估。
更多今周刊文章
力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」
他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力
黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬
其他人也在看
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。