聯電與Polar簽署備忘錄 強化美國8吋晶圓供應

（中央社記者張建中新竹4日電）晶圓代工廠聯電今天宣布，與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor簽署合作備忘錄，雙方將展開洽談，共同探索在美國本土8吋晶圓製造的合作機會，因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

聯電發布新聞稿表示，根據雙方簽署的合作備忘錄，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。

聯電指出，結合Polar的製造能力，與聯電完整的8吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

這項合作也將進一步強化美國本土的8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治的潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

聯電全球業務資深副總經理張士昌說，聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力，期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。

張士昌表示，這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續為客戶創造價值的一貫承諾。

Polar指出，這次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。憑藉與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作，證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域的專業晶圓代工夥伴。（編輯：楊凱翔）1141204