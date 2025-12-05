聯電與Polar簽署MOU 鎖定美國晶圓製造商機

聯電與Polar簽署合作備忘錄，鎖定美國晶圓製造商機。（本刊資料照）

聯電宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor,LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將共同合作在美國進行晶圓製造，鎖定汽車、航太、機器人製造以及資料中心等商機。業界人士表示，聯電已經與英特爾合作在美國開發12奈米的製程，這次循英特爾合作的模式再與Polar合作，擴大在美國市場布局。

相較於台積電在美國投資1650億美元滿足客戶需求，聯電的口袋顯然沒有那麼深，無法在美國進行巨額投資蓋晶圓廠，因此採行利用美國晶圓同業產能的方式，布局美國晶圓代工的商機。

根據雙方簽署的合作備忘錄，聯電將評估在Polar近期擴建的明尼蘇達8吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目，結合Polar的製造能力，與聯電完整的8吋技術組合及全球客戶基礎，推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造步局。

聯電指出，透過多元製造技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今地緣政治環境中提升競爭力，聯電非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。

