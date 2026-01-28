聯電飆漲！81檔ETF跟著賺翻 「榜首」績效冠軍甩大盤
財經中心／師瑞德報導
受惠於AI強勁需求帶動權值股表現，台股27日續創新高。其中，晶圓代工大廠聯電（2303）股價表現強勢，不僅創下近26年新高，更直接帶動持有聯電的台股ETF績效表現亮眼。根據統計，持有聯電萬張以上的台股ETF中，群益投信旗下的ETF包辦了27日漲幅前兩名，其中群益半導體收益（00927）今年以來漲幅更高達23.71%，表現最為出色。不過，聯電ADR28日下跌1.10美元，跌幅 8.81%，折台股71.28元。
成熟製程發威 聯電股價寫26年新猷
回顧聯電近期股價走勢，27日在權值股帶動下，收盤攻上漲停價76.2元，創下自2000年9月14日以來、近26年的股價新高紀錄。漲勢延續至28日早盤，股價一度開高來到79.7元，直逼2000年9月的80元高點關卡。不過，聯電ADR28日下跌1.10美元，跌幅 8.81%，折台股71.28元。
81檔ETF受惠 00919持有張數最多
聯電股價的飆漲，使得持有該股的ETF雨露均霑。觀察目前市場上81檔台股ETF中，共有49檔持有聯電，其中有18檔持有張數超過萬張。若以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）持有高達63.9萬張居冠，成為這波聯電漲勢中的重量級受惠者。
群益投信ETF表現搶眼 包辦單日漲幅冠亞軍
根據2026年1月27日的CMONEY資料統計，在持有聯電萬張以上的當日漲幅排名前十名台股ETF中，群益投信表現極為亮眼。採月配息機制的群益科技高息成長（00946）在27日以2.66%的日漲幅奪冠，該ETF持有聯電12,943張，持有比例為12.97%，今年以來累計漲幅達13.31%。緊追在後的是採季配息的群益半導體收益（00927），單日上漲2.28%，其持有聯電20,255張，佔比8.91%，值得注意的是，00927今年以來的漲幅高達23.71%，在榜單中居於首位。
同為群益旗下的季配息ETF群益台灣精選高息（00919）當日也上漲1.38%，雖今年來漲幅為8.3%，但其持有聯電張數高達639,022張，持有比例達10.48%，規模龐大。
科技與高息型ETF齊揚 完整績效數據解析
除了群益投信旗下的ETF，榜單中其他持有聯電的ETF也展現不俗漲勢：
永豐台灣ESG（00888）：採季配息，當日上漲2.16%。持有聯電比例高達15.45%（15,118張），今年來漲幅為16.54%。
復華台灣科技優息（00929）：採月配息，日漲幅為1.75%。持有聯電180,508張（9.46%），今年來上漲13.18%。
國泰台灣科技龍頭（00881）：屬科技類股，採半年配，上漲1.53%。持有聯電39,126張（3.11%），今年來漲幅14.27%。
中信關鍵半導體（00891）：採季配息，上漲1.48%。持有聯電15,551張（3.85%），今年來累計漲幅突破兩成來到20.09%。
富邦科技（0052）：採年配息，則上漲1.33%。持有聯電16,011張（1.33%），今年來上漲14.59%。
統一台灣高息動能（00939）：採月配息，當日上漲1.39%。持有聯電23,476張（6.06%），今年來漲幅9.43%。
國泰台灣領袖50（00922）：採半年配，上漲1.12%。持有聯電11,449張（1.73%），今年來漲幅為11.2%。
專家展望：AI驅動成長 農曆年前台股看俏
對於台股後市，群益投信台股ETF研究團隊指出，AI科技主題仍是焦點，台灣擁有完整供應鏈，有望持續成長，建議投資人可透過精選優質科技高息股的ETF參與行情。群益00927及00919經理人謝明志預估，2026年台股獲利將成長至5.30兆，年成長超過20%，預期農曆年前加權指數可維持強勢。群益00946經理人洪祥益則表示，隨著AI應用落地，台灣半導體聚落受惠程度高，長線多頭格局可期。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
