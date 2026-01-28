聯電：第1季晶圓出貨估持平 2026年營運可望成長

（中央社記者張建中新竹28日電）晶圓代工廠聯電（2303）預期，2026年第1季晶圓需求維持穩健，晶圓出貨量將持平，產品平均售價也將持平，產能利用率約75%，2026年營運可望成長。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布2025年第4季營運結果。在多數市場需求溫和下，聯電去年第4季晶圓出貨量大致持平，業績表現符合預期。

聯電2025年第4季產能利用率維持78%，營收新台幣618.1億元，季增4.5%；毛利率30.7%，較去年第3季上揚0.9個百分點；因所得稅費用增加影響，歸屬母公司淨利100.55億元，季減32.9%，每股純益0.81元。

聯電2025年總營收2375.53億元，年增2.3%；毛利率29%，下滑3.6個百分點；歸屬母公司淨利417.16億元，年減11.6%，每股純益3.34元。

聯電共同總經理王石表示，受惠有利的匯率變動，以及22奈米和28奈米業務持續成長，優化產品組合，是2025年第4季營收成長主要動力。

王石指出，2025年第4季22奈米營收季增31%，創下歷史新高，占總營收比重超過13%。2025年晶圓總出貨量增加12.3%，美元營收年增5.3%。

展望未來，王石說，2026年第1季晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台投片量加速成長，且其他新方案持續獲得客戶採用，2026年可望持續成長。

聯電預估，2026年第1季晶圓出貨量將持平，產品平均售價也將持平，毛利率約27%至29%，產能利用率約75%。2026年資本支出約15億美元，較2025年的16億美元減少1億美元。

王石表示，聯電2025年完成新加坡Fab 12i第3期新廠擴建，在協助客戶實現供應鏈多元化方面將扮演關鍵角色。聯電並透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄。

聯電預期，先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應人工智慧（AI）、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域市場需求。（編輯：張良知）1150128