聯電「綠獎」十周年 科技創新守護生態永續

(記者謝政儒綜合報導)聯華電子「綠獎」邁入第十年，今(26日)舉辦第十屆頒獎典禮，表彰關注氣候應變、資源循環與生態保育的11家創新組織、學術研究單位與青年團隊。本屆獲獎計畫主題豐富多元，其中一大亮點是導入AI、數據分析等「科技創新」元素，包含智慧化農業病蟲害防治、AI驅動的水資源處理等創新解方，實踐成果遍佈全台各社區與產業，展現科技應用在自然保育與環境治理中的無限可能。







本屆綠獎首度開放國內大專院校、學術研究單位及一般企業共同參與，徵件方向更聚焦於具備未來發展潛力與長期影響力的生態與環境創新解方。同時，聯電也邀請八家供應鏈夥伴共同響應，包括、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子及創鉅先進材料，攜手推動綠色創新生態圈，提供總獎金新台幣400萬元，期望激發更多具實踐力的環境永續行動。



聯華電子資深副總經理吳宗賢表示：「綠獎走過十年，我們始終不忘初心，那就是為下一代守護這片土地，同時也持續轉型與精進，擴大對生態保育、棲地維護與環境創新的支持，致力於全面支持更多在地行動者，以創新實踐回應地球環境的迫切課題，十年來，我們已支持92件環境永續創新方案，綠獎的足跡遍佈台灣各地。未來，聯電將持續透過綠獎，與大家攜手推動這片土地的永續發展，讓我們一起迎向下一個十年！」



第十屆綠獎「創新解方獎」共有3件獲獎計畫，其中「蜂巢數據科技股份有限公司」開發智慧化與自動化的蟲害警示系統，並整合夜間自動噴水防治技術，協助農民以智慧化管理系統預防病蟲害肆虐；「默語生態農業有限公司」利用大秧苗粗纖維特性與嚴謹的田間管理技術，以「水稻大秧代耕服務」防治福壽螺危害，利用福壽螺好食小秧苗幼嫩葉片的特性，紓緩除草人力之餘，也降低作物損失並保育水田環境與生物多樣性；「國立中央大學/太空及遙測研究中心」則以「混凝反應模型」輔以機器學習方法驅動精準混凝加藥，並結合數位孿生技術，提供即時數據和預測，致力打造智能高效的水處理解決方案。