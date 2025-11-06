聯電10月營收逾212億！年減0.36% 攀一年來新高

聯電10月營收達212.95億元，攀至一年來新高，年衰退0.36%。資料照



晶圓代工廠聯電今日（11/6）公佈內部自結2025年10月合併營收為新台幣212.95億元，攀至一年來新高，但較去年同期減少0.36%。今年1至10月累計營收達1970.39億元，年增1.94%。

聯電曾於上週法說會提出Q4財測，估第四季晶圓出貨量將與第三季持平，而美元平均售價維持堅挺，毛利率約20%以上，產能利用率則約70%左右。今年資本支出則維持18億美元。2025年全年出貨量將達到低雙位數（low teens）成長。

廣告 廣告

聯電財務長劉啟東在法說會表示，儘管匯率預測可能優於預期；但美元仍會升值，這是聯電主要應收貨幣，包括匯率、折舊等因素處於不利局面，預計對營收影響約3%。

針對晶圓代工服務漲價議題，聯電共同總經理王石指出，聯電今年美元平均售價（ASP）維持平穩，保持在健康水平，第四季亦然。

先前業界傳出，聯電向供應商發出通知，要求自2026年1月1日起所有供應項目降價至少15%。上週也有法人問到，聯電打算在明年，如何進一步降低成本？王石則表示，聯電正與供應商夥伴緊密合作，繼續努力在2026年實現成本節約。公司內部也運用智慧製造和AI技術來提高生產效率，以實現長期營運目標。

更多太報報導

環球晶法說／董座徐秀蘭：第四季毛利率優於Q3！明年有望獲歐美政府1億美元補助

世界先進法說／第三季每股盈餘0.91元！年季雙減 董座方略：庫存修正可望於Q4落底

聯電法說／王石：已在美國、新加坡擴產 落實製造地區多元化及均衡布局