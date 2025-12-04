聯電11月營收年增5.91% 第四季晶圓出貨量估持平

聯電今日公布11月營收。（圖／鏡週刊提供）

晶圓代工大廠聯電今（4）日公佈2025年11月份合併營收為新台幣212.3億元，與去年同期相比增長5.91%。

根據聯電在第三季法說會上所給的展望，公司對第四季的展望原本就高於季節性預期。管理層預期，晶圓出貨量將維持與第三季度持平的水平，平均銷售價格 (ASP) 以美元計將保持穩定。產能利用率維持在74~76%，毛利率約在27~29%區間。

聯電強調，在22 奈米邏輯、RFSOI製程以及8吋PMIC解決方案的驅動下，公司預計2025年全年晶圓出貨量將實現低雙位數增長，聯電共同總經理王石表示，聯電的22奈米技術平台持續在市場中展現優勢，目前營收貢獻已逾10％，2025年預計將有超過50項產品設計定案（tape-outs），且預期營收貢獻在2026年將持續提升。

