聯電11月營收212.33億創今年次高 22奈米貢獻持續提升

[Newtalk新聞] 晶圓代工廠聯電（2303）公布 11 月自結月營收 212.33 億元，月減 0.28%、年增 5.91%，為今年單月次高，僅次於 10 月的 212.94 億元，顯示成熟製程市場需求溫和復甦。今年前 11 月累計營收已達 2,182.72 億元，年增 2.31%。

先前，聯電預期第 4 季晶圓出貨量與第 3 季持平，2025 全年的出貨量可望達「低雙位數」成長。並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能，並定調 2026 將是公司成長年。

法人預期，受惠面板驅動 IC 與電源管理 IC（PMIC）庫存回補效應，目前聯電稼動率穩定改善，預期其第四季營收有機會拚季持穩至小增。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

