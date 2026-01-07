聯電2025年營收2375億年增2.3% 創歷年次高紀錄

【記者呂承哲／台北報導】晶圓代工大廠聯電（2303）公布2025年12月合併營收新台幣192.81億元，月減9.2%、年增1.7%。第四季營收為618億元、季增4.5%，全年營收則是來到2375.53億元、年增2.3%，創歷年次高紀錄。

聯電共同總經理王石指出，第四季毛利率將落在27%至29%，產能利用率74%至76%，預期美元平均單價（ASP）將持穩，當季產能維持130.5萬片12吋約當晶圓，全年資本支出維持18億美元不變，約9成用於12吋廠擴建、其餘投入8吋製程。

至於2026年，王石說明，因仍在與客戶在需求與產能配置的比對，將於明年1月法說會提供更具體指引。價格方面，公司強調策略不變，價格將反映技術差異化、製造可靠度、產能可近性等價值，現階段仍在與客戶協商，目標是維持市占率並兼顧商業條件。

