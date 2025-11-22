聯電21日逆勢收紅 特殊製程旺到明年

台股21日挫近千點，聯電逆勢收紅。（圖／報系資料照）

台北股市21日在利空衝擊下挫近千點，聯電（2303）逆勢收紅，上漲0.78％至45元，成為盤面焦點。聯電在美股NYSE掛牌ADR以7.24美元作收，上漲0.12美元，漲幅1.69%。

聯電今年前三季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；累計今年前9月營收為1757.43億元，年增2.23%。每股稅後純益（EPS）達2.54元，累計獲利高於市場先前預期，全年EPS有望達到3.3至3.5元。

聯電在近期宣布推出全新的55奈米雙極互補擴散金氧半導體（Bipolar-CMOS-DMOS）平台，此特殊製程產品為下世代行動裝置、消費性電子、車用與工業應用實現更高的電源效率與系統整合。主要針對電子產品的電源管理需求而設計。

多家台廠觀察指出，過去兩年中國晶圓廠大幅降價搶單的情況，在2024下半年已顯著減弱，目前已「幾乎消失」。隨著地緣政治升溫，美歐客戶將供應鏈重要成熟製程訂單從中國移回台灣與新加坡，聯電具備多廠區布局符合客戶降低風險的策略。

聯電在車用、PMIC、工控MCU、RF等領域需求均明顯回升，多個特殊製程平台出現滿載跡象，22奈米更已有客戶預訂到明年，使得聯電明年營運動能具備支撐力。整體來看，在全球供應鏈轉移、特殊製程領域擴張等利多加持下，法人看好聯電今年營運回升趨勢有望延伸到明年。

