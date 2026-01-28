聯電Q4營收季增4.5% 毛利率30.7% EPS 0.81元





聯華電子股份有限公司今（28）日公佈2025年第四季營運報告，合併營收為新台幣618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營收增加2.4%。2025年第四季毛利率達到30.7%，晶圓製造產能利用率達到78%，歸屬母公司淨利為新台幣100.6億元，普通股每股獲利為新台幣0.81元。

聯電共同總經理王石表示，第四季聯電的業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。本季營收較上季成長4.5%，主要受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化了公司的產品組合。

王石提到，在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史新高，並佔第四季總營收超過13%。以全年來說，聯電在2025年展現了穩健的財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。

展望2026年第一季，王石指出，公司預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。而先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。

此外，王石補充，公司持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並在產能與技術方面積極布局未來。同時亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄（MOU）。聯電過去多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）及BCD技術等，這些技術優勢也將持續帶動公司業務成長。

