聯：年底四檔新兵齊發 復華「未來50」強勢領銜，誰是下一匹台股千里馬？
台灣主動式ETF市場在2025年迎來爆炸性成長。自5月首波產品上市以來，台股主動式ETF已在半年內吸引 554.5億元規模，穩居今年ETF類型之冠，並堪稱今年台股資產配置最大亮點，如今年底前更有復華未來50（00991A）等4檔ETF陸續展開募集，並成為年底最受關注的台股焦點之一。
市場人士分析，在AI浪潮與產業板塊快速輪動的環境下，主動式ETF能以更靈活的選股機制因應波動，加上配息彈性與低門檻特性，吸引大量投資人進場布局。其中，統一00981A與群益00982A受益人分別達 16.2萬人與 14萬人，成為市場滲透率最高的兩檔主動式ETF。
年底四檔新兵齊發 復華「未來50」強勢領銜
隨著年末投資熱潮來到，市場迎來四檔主動式ETF接力募資，包括復華未來50（00991A）、台新優勢成長（00987A）、群益科技創新（00992A）與第一金台股優（00994A）。其中，復華未來50（00991A）因其獨特選股邏輯與AI成長題材，被視為年底最受關注的焦點之一。
復華未來50從台股市值 前150大企業中，由專業經理人依據成長動能、財務體質、產業趨勢與AI受惠程度進行全面篩選，挑出「有機會成為未來台股市值50大」的潛力黑馬。此策略等同於提前卡位下一波台股核心企業，為投資人創造長期成長優勢。
復華投信強調，台股AI供應鏈正從伺服器、散熱、半導體擴散至各領域，許多具爆發性的成長企業目前尚未進入市值前50大，但正快速醞釀下一輪上升動能，畢竟市場不會永遠由前50大企業主導，下一個台股核心正在浮現。
主動選股首重跨市場、跨產業、跨股債的研究實力
市場認為，復華未來50之所以備受期待，關鍵在於復華投信的龐大研究團隊與跨全球資產的投研能力。復華長期深耕台、美、亞多市場，其研究團隊涵蓋半導體、AI伺服器、零組件、製造、消費與電商等多個專業領域，具備完整鏈結與前瞻判斷能力。
除此之外，台新00987A則強調美國AI資本支出持續上修、科技巨頭財務健全、本益比合理等五大因素，使AI成長故事仍具延續性；群益00992A則直接主攻科技創新主題；至於第一金00994A則屬均衡型成長選股策略，並提供季配息，滿足投資人現金流需求。
事實上，今年新掛牌的主動式ETF檔檔亮眼，以績效表現來看，主動統一台股增長（00981A）成立至今已累積59.9% 報酬，為今年最強新兵；野村台灣優選（00980A）與群益台灣強棒（00982A）則分別繳出 49.6% 與 40.4% 的優異成績，展現主動式操作在今年行情中的高彈性優勢。
2025年以來推出的台股主動式ETF
2025 ETF市場主導權易主，主動式台股ETF強勢稱王
值得留意的是，從今年上市ETF規模來看，台股主動式ETF以554.5億元奪冠，遠勝跨國股票型（247.1億元）、債券ETF（167.7億元）與國內指數股票型（127.3億元）。市場結構明顯呈現「主動化」趨勢。
投信業者指出，近年台股市值排名變化快速，像是緯創、台光電、奇鋐、世芯-KY等個股，都曾在進入台灣50前一年已大幅飆升，反映出新趨勢與產業循環驅動的強大動能。相反地，部分缺乏新成長題材的企業則在排名中退場。此現象顯示真正的成長，往往在企業正式站上前50之前就已經發動，也正是主動式 ETF 能提前捕捉的關鍵價值。
2025年上市之ETF規模，台股主動式ETF稱霸
把握台股新勢力，未來50等四檔限時募集
展望 2026 年，主動式ETF的興起，不僅改寫台灣ETF市場版圖，也為投資大眾提供兼具效率與彈性的全新工具。「00991A」等主動式ETF於 12 月陸續展開募集，復華投信提醒，台股結構正快速變化，下一個躍升台股前50大的黑馬，可能就在市值前150大之中，想掌握台股未來新星的投資人，別錯過本次限時募集期，為未來做好準備。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
