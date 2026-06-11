聰明人不稀奇！黃仁勳親揭輝達徵才關鍵 點名「1人品特質」最愛

財經中心／許展溢報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，節目上他大方公開輝達的徵才條件，直言「聰明的人到處都是」，他真正看重的其實是員工的「人品」，要寬容且善良。

黃仁勳在節目中展現出招牌的親民幽默感，主持人劉在錫訪談時好奇問，挑選員工有沒有什麼是特別會留意的特質？黃仁勳說，「智商現在就像商品一樣，世界上聰明的人實在太多了。」

黃仁勳解釋，現在有那麼多頂尖的知名大學，每年都有數百萬名優秀的畢業生，這個社會正在量產龐大的高智商人才，聰明早就成了隨處可見的標準配備，更不用說現在還有 AI。

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黃仁勳強調，最核心的其實是人性，如果要找並肩作戰的夥伴，一定要找懂得付出、樂於分享的人，那種真心希望看到你成功的態度，就是一種無私的展現。黃仁勳舉例，有些人看到別人成功，心裡就會不舒服，但他看到別人成功時，反而會覺得很幸福。

黃仁勳總結，「寬容且善良」的人就是他會挑選的人才，並指出，這種人格特質才是真正無價的能力，擁有這類特質的人，不論到哪裡都會成功，如果想要讓自己變得更好，就應該多和這種人在一起。

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