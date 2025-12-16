聰明吃鍋 控油減鈉多纖少加工

營養師提醒民眾，吃鍋應掌握食材比例、控制湯底與醬料用量。（南投醫院提供）

記者劉晴文∕南投報導

隨著氣溫下降，各式火鍋成為民眾冬季最喜愛的進補選擇，包括薑母鴨、麻辣鍋及多種特色湯底皆深受青睞。然而，熱騰騰的鍋物往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險。營養師提醒，聰明掌握飲食原則，也能暖胃不傷身。

衛福部南投醫院營養師毛柔壹表示，冬季進補建議民眾掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」4大原則，注意食材比例、控制湯底與醬料用量。湯底是「隱形油脂與鈉」來源，尤其傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高。可先將湯表面的浮油撈除，並儘量少喝湯，特別是煮過肉類、火鍋料後的湯；亦可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底，若想喝湯建議選擇清湯區取用。

加工火鍋料易成「空熱量」陷阱，建議以原型食物取代。魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。建議優選擇原型蛋白質，如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片，並多吃蔬菜，如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感。

另外，常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高；建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味，搭配少量醬油、醋即可。若特別喜歡沙茶，建議僅取一小匙沾食，亦可運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。