聰明將變廉價！黃仁勳揭生存新法則：擁有「這4種」人格特質能超越AI

財經中心／王文承報導

在科技飛速發展、AI全面崛起的時代，許多人憂心自身工作被取代，紛紛投入程式設計與AI技能的學習。然而，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳卻提出截然不同的觀點。他直言，在AI時代，「智力」本身將成為廉價資源，真正決定能否走得長遠的關鍵，反而是勇氣、思維上的誠實、放下自我，以及在眾人面前敢於示弱的能力。

黃仁勳日前在劍橋大學演講時指出，已故物理學家霍金的一生，正是「好奇心沒有邊界」的最佳寫照。儘管身體受限於輪椅，霍金的思想卻能跨越宇宙疆界，這正是黃仁勳所提出的「無邊界理論」。他認為，真正的突破不僅來自高智商，更源於信念、樂觀，以及持續探索的好奇心，並鼓勵人們以幽默感與開放心態面對挑戰。

談及「智力變得廉價」的現實，黃仁勳再次強調，關鍵能力仍是勇氣與誠實的思維方式，能夠放下自我、坦承不足，甚至在公眾面前展現脆弱，反而是一種力量。

他也分享個人成長故事，提到母親雖不會說英文，卻仍努力教他學習，並不斷告訴他：「你是特別的，你有潛力。」這樣的鼓勵在他心中埋下信念，讓他始終相信沒有什麼是無法克服的。他習慣以「這件事能有多難？」的心態拆解問題，從最基本的原理開始學習。他笑說，自己能一路走到今天，祕訣其實只有兩個：從不感到無聊，也從未被開除。

在方法論上，黃仁勳極度重視「思維誠實」。他以第一性原理為出發點，理性推導對未來的判斷，一旦形成信念便全力實踐，同時也會不斷檢視策略背後的假設，若發現邏輯錯誤，便立即修正，以維持高度的適應能力。

至於領導哲學，黃仁勳認為，領導者的責任不在於永遠正確，而是讓團隊走向成功。當團隊成員感受到領導者真心希望他們成功，就會願意追隨、承擔風險。在這樣的氛圍中，領導者也能坦然承認錯誤、調整方向，並安全地展現脆弱。

總結而言，黃仁勳提出的生存與領導法則是：勇氣、思維誠實、放下自我、持續適應變化，以及成就他人。在AI主導的未來，這些特質，比單純的智力更具決定性。

