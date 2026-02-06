聰明挑安心吃 食品技師教你選對年貨謹記「三看一聞」四訣竅！

肉類加工品以外表乾燥、肥瘦肉分明、顏色不過於鮮豔，並散發出自然肉香味為佳。（圖／綠盾食護提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】農曆春節將至，各大市場人潮湧現，民眾忙著採買年貨與年菜食材，想吃一頓健康又豐盛的年夜飯，綠盾食護創辦人暨食品技師李坤原提供「三看一聞」4個採買年貨的要訣，教導民眾如何謹慎採買食材，避免吃進太多化學添加物，掌握「食安」及「健康」原則。

第一招乾貨「先看色澤、後聞氣味」。食材顏色是否有異，有無出現刺鼻、腐敗酸臭以及人工香味，再藉由觸感判斷食材新鮮、品質好壞。香菇、金針花、竹笙等乾貨是年菜必備，不合格工廠製造為了讓賣相好看，過度添加漂白劑，避免選購顏色太潔白、鮮豔、香味過濃或有異味的食材，以免誤入不肖廠商的陷阱。

建議民眾選購散裝食品時，除了看攤位上的標示說明之外，還要靠感官判斷，謹慎挑選產品。（圖／綠盾食護提供）

第二招肉類加工品拒絕「紅潤凍齡」，真空包裝更安心。臘肉、香腸、火腿加工肉品常含有亞硝酸鹽，不要挑選顏色呈現「鮮亮粉紅」甚至發紫的肉品。此外，盡量選擇有完整「真空包裝」且需冷藏冷凍的產品，避免購買在常溫下曝曬過久的散裝肉品，以降低微生物滋生風險。

第三招包裝標示是照妖鏡，掌握成分越單純越好原則。選擇包裝完整、標示清晰的食品，應完整標示品名、原料、過敏原、廠商資訊以及營養標示等，食品有效日期更應該清楚標示，尤其是成分表上看不懂的化學名詞，建議盡量少買，應主動詢問店家產地來源，避免買到標示不實的走私貨。

挑選「香菇」時可選擇蒂頭粗壯結實，菇型完整並帶有香氣的產品。（圖／綠盾食護提供）

食品技師李坤原呼籲民眾，負責任的攤商一定會仔細留意每個販售細節，聰明的消費者也應該處處留意，除了挑選安全無虞的食材，烹調前也建議透過「多重浸泡、開蓋煮沸」的方式，降低食材中可能殘留的農藥、漂白劑以及化學添加物，保護自己和家人的健康，共度快樂平安的春節。

