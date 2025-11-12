聰明測 不慌糖 精準掌握數據穩控血糖
十一月十四日是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院內科部代謝內分泌科蔡元祐醫師及糖尿病衛教師盧芳有十二日指出，糖尿病的控制關鍵在於「自我監測」。透過正確量測空腹血糖、飯後血糖與糖化血色素，並善用現代化的血糖監測工具，病人能即時掌握血糖變化、降低併發症風險，讓糖尿病照護更精準、更安心。
「我在家量測空腹血糖是九十mg/dL，為什麼醫院檢查的糖化血色素還是偏高？」這是許多糖尿病病人常見的困惑。蔡元祐醫師解釋，糖化血色素（HbA1c）反映過去三至四個月的血糖平均值，若紅血球壽命較短、或有貧血、腎功能異常等情況，可能導致結果與實際血糖不符。若僅依空腹血糖判斷，容易忽略飯後或夜間血糖波動，建議搭配居家監測，才能全面掌握血糖控制情形）。
盧芳有衛教師強調，血糖監測的目的不只是記錄數值，而是調整生活與用藥的重要依據：A.防範低血糖與高血糖：血糖快速變動可能引起頭暈、冒汗等「假性低血糖」現象，應先量測確認是否低於70mg/dL，必要時補充含糖飲品。
B.飲食與用藥評估：建議量測「配對血糖」———即餐前與餐後血糖差距，以三十至六十mg/dL為宜；若超過六十mg/dL，代表醣類攝取過多，低於30mg/dL則需留意低血糖風險。
C.生病與睡眠影響：感染、壓力或睡眠不足都會影響胰島素分泌，造成血糖波動，應加強監測與調整作息。
蔡元祐醫師提醒，生活型態與用藥穩定後，可每週選擇2至3天量測指尖血糖，並與醫療團隊討論最適合的頻率與時機。
隨著科技發展，連續血糖監測器已成為血糖管理的重要工具。感測器能連續追蹤七至十四天的血糖趨勢，清楚呈現全天波動情形。美國糖尿病學會建議，血糖維持在七十至一百八十mg/dL的時間應超過百分之七十，低於70mg/dL的時間應少於百分之四。蔡元祐醫師指出：「持續觀察血糖變化，能協助病人了解生活與飲食對血糖的影響，進而精準調整，讓控糖更有效率。」
盧芳有衛教師說明，對於擔心頻繁指尖採血或工作繁忙的糖友，可使用可攜式裝置的連續血糖監測器，即時追蹤記錄血糖變化趨勢。目前臨床常用的CGM安裝於上臂皮下組織，可連續配戴七天到十四天不等，可記錄二十四小時連續血糖的趨勢圖，比傳統指尖血糖更精準掌握血糖在餐後上升或夜間下降變化。
新竹臺大分院持續深化糖尿病整合照護，由代謝內分泌專業團隊提供個別化監測建議與衛教指導，協助病人建立自我照護能力，落實「以病人為中心」的全方位糖尿病管理。醫療團隊也呼籲民眾：定期檢測血糖、聰明解讀數據，讓控糖生活更穩定、更安心。
其他人也在看
不吃藥逆轉糖尿病！吃對、動對重新掌控血糖主導權
糖尿病並非絕對無法改變的命運，透過飲食調整、運動與新興治療的結合，糖尿病有機會被「逆轉」。每年11月14日為聯合國「世界糖尿病日」，提醒全球正視糖尿病已成現代文...早安健康 ・ 1 天前
衛福部辦資深優良典範醫師頒獎典禮 致敬醫界英雄
為了表彰醫師長年投入臨床醫療與公共衛生服務的貢獻，衛生福利部今天(11日)舉辦「第十二屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，從所屬27家醫院共2,277名醫師中，遴選出62位表現卓越、足堪楷模的醫師，今年首度國立教育廣播電台 ・ 1 天前
六大疾病照護領域表現優異 嘉基入選特色醫院
嘉義基督教醫院於《康健雜誌》最新公布「特色醫院」評選結果中，自全台四百餘家醫療院所中脫穎而出，依據八大常見疾病照護成果及公開數據，在「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」六大疾病照護領域表現優異，獲選為特色醫院，成為中南部地區兼具急重症及長期慢性病照護能力的代表性醫院。嘉基在人工關節手術領域同樣深耕多年。骨科團隊早於民國一百年成立關節重建次專科，累計完成數千例人工膝與髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家取得此殊榮的醫院。在糖尿病與腎臟病等慢性病照護方面，醫院持續推動跨科整合與病友自我管理教育，並建立衛教、飲食指導、用藥與心理支持的多層照護模式，強調病人自我管理能力的建立，降低併發症發生與疾病惡化風險 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
影／中國逆子狂揍93歲母親！「抓髮、搧巴掌」畫面引眾怒
國際中心／李明融報導中國江蘇一段監視器畫面近期在網路上瘋傳，畫面中一名男子疑似與家中93歲老母親為小事發生口角，一氣之下竟直接對自己的老母親施暴，過程中不僅多次搧巴掌、扯頭髮，最後還將她壓在地上打，畫面曝光引起眾怒，網友看了於不忍心痛批「喪心病狂太可怕了，地獄空蕩蕩惡魔在人間」。民視 ・ 1 天前
「糖尿病健康促進機構特色/主題金獎」 北榮新竹分院榮獲
臺北榮總新竹分院今年歡慶創院70周年，在深耕偏鄉的基礎上持續精進各項慢性病照護。《康健雜誌》首度舉辦的2025特色醫院評選中脫穎而出，獲選「腎臟病特色醫院」，顯示偏鄉患者也能享有高品質的腎臟病照護。而在國民健康署舉辦的「114年糖尿病健康促進機構照護品質評核」中，醫院更展現了機構特色，一舉獲得「金獎」的肯定，展現榮總體系在偏鄉推動慢性病永續照護的豐碩成果。《康健雜誌》此次針對八大疾病進行各層級的醫院評選，蒐集分析全台超過400家醫院的客觀品質指標，評選出各疾病照護的特色醫院，許多默默耕耘的中小醫院也在此評比中展現出疾病治療的核心實力。內科部洪振瀛主任表示，洗腎室至今已為竹東地區的尿毒症患者服務逾四十年，多次獲得「腎臟病健康促進機構照護品質-地區醫院優等獎」及「地區醫院典範獎」，血液透析中心也參與SNQ國家品質標章認證並獲得「全台傑出醫護團隊」的殊榮。此次獲得「2025腎臟病特色醫院」更彰顯北榮新竹分院為大竹東地區腎臟病照護的第一品牌。為擴大對偏鄉慢性疾病患者的永續照護，透過積極整合糖尿病與腎臟病等慢性病照護資源，利用跨專業團隊的合作，融合多種專科醫師（新陳代謝科、腎臟科、心臟科、胸腔科台灣好新聞 ・ 23 小時前
北榮新竹分院70週年 喜抱腎臟病及糖尿病健康雙獎
今年歡慶創院70週年的台北榮總新竹分院，在《康健雜誌》首度舉辦的2025特色醫院評選中脫穎而出，獲選「腎臟病特色醫院」；而在國民健康署舉辦的「2025年糖尿病健康促進機構照護品質評核」中，更一舉榮獲「金獎」，肯定榮總體系在偏鄉推動慢性病永續照護的表現。自由時報 ・ 23 小時前
苗榮處聯袂移民署及新住民家服中心推動多元關懷服務
苗栗縣榮民服務處為深化對新住民及榮民(眷)之關懷服務，十一日由陳立中處長偕同柯長榮副處長及王國良總幹事，拜訪「移民署苗栗服務站」范育誠主任、「苗栗縣新住民家庭服務中心」鄭可翊督導及范金銀社工，雙方就資源整合、家庭支持、文化融入及社會參與等議題進行交流與討論，希望透過跨機關的緊密合作，共同為新住民及榮民(眷)打造更友善的服務網絡。苗栗縣榮民服務處針對榮欣志工關懷訪視、就業(學)輔導諮詢、榮總綠色通道與生活扶助等服務措施實施介紹；新住民家庭服務中心則分享其在語言學習、親職教育、文化適應輔導及多元活動辦理方面的經驗。雙方一致認同，新住民與榮民(眷)家庭在生活適應上需求多元，唯有透過跨域合作、共享資源，才能提供更具溫度與深度的協助。苗栗縣榮民服務處陳處長表示，此次拜訪不僅加深彼此 ...台灣新生報 ・ 1 天前
腎病風險高11倍 糖友篩檢要快
全台約280萬人罹糖尿病，演譯基金會針對300萬人10年健康變化趨勢進行分析，發現糖尿病患腎病變風險高達56.29％，為一般人11倍，糖尿病前期者風險也比一般人高3倍。專家指出，血糖出現異常就是警訊，應及早篩檢、預防追蹤。中時新聞網 ・ 1 天前
林佳龍揭蕭美琴赴歐洲演講內幕！三團齊發就為了抵擋中國大陸干擾？鄭麗文稱普丁不是獨裁者 他評「超越我們知識的極限！」【齊有此理】
來賓｜外交部長 林佳龍 熱議話題｜ ● 林佳龍揭蕭美琴演講內幕！IPAC原給兩個選項給台灣選 ？ ● 赴歐演講內幕！賴清德指示林佳龍：打團體戰、精銳盡出！ ● 行程保密到家 A、B、C三團齊發 蕭美琴原以為視訊演說？ ● 中國不給台灣團隊抵達？布魯塞爾機場竟遭無人機干擾！ ● 藍白酸演講只是借場地 林佳龍：心中要有台灣！不用酸溜溜 ● 蔡英文接棒赴德國發表演說 林佳龍揭「總和外交」幕後！ ● 網友指政府花大錢去演講 林佳龍駁「不是花錢就能買的！」 ● 鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：在挑戰我們的三觀 ● 憂中國拔邦交國報復？林佳龍曝：現在12個邦交國皆穩定 ● 南非迫我國代表處遷出首都 林佳龍提訴訟：台灣被動轉主動 ● 中國駐日外交官發文嗆「斬首」高市早苗 林佳龍評：失分 ● 我國外交晚宴無人來？林佳龍駁斥非事實：擴大到曾參殺人 ● 台美關係遭質疑 林佳龍曝策略「互相對接 提供雙贏策略」 ● 林佳龍揭進度：台美對等關稅談得很好 就等川普公布！ ● 林佳龍替林岱樺緩頰：我是挺制度 不要以人廢言！ ● 駁與吳釗燮不合 林佳龍稱是挑撥離間：合作愉快！齊有此理 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前