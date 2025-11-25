聰明爸幫12歲兒買房免繳稅 擔心老了有風險 律師曝1招自保

日前一名富爸爸在新北市幫12歲兒子買了1600萬元的房子，事後完全不用繳稅，國稅局解釋這是合法使用每年244萬贈與免稅額度，將資產逐步轉移給子女的完美案例，引起熱議。律師蘇家宏表示，若擔心小孩長大不肖，甚至有虐待父母等涉及刑法的行為，可以在贈與時將契約寫清楚，未來就有依法撤銷的機會。

國稅局指出，一名父親在新北市淡水幫12歲兒子置產，購買1600萬元的不動產，並稱資金是兒子多年來累積受贈的「自有財產」，經查核後確認資金來源清楚、流向單純，因此准予免稅，引起熱議。

廣告 廣告

蘇家宏表示，孩子只要一出生就能擁有房子，最重要的是證明錢是哪來的，國稅局通常會針對2點查核，第1是資金是否合法取得，第2是資金是否一直在帳戶內未被挪用，只要能提出相關明細，買房就不會有問題。

未成年小孩可以自己賣房子嗎？

蘇家宏指出，未成年人不能隨意買賣房產，因此父母暫時不用擔心這件事情，但要注意的是，小孩子很快就會長大了。

若小孩被詐騙，或是一成年就要處理房子怎麼辦？

蘇家宏表示，將房產直接給小孩子，

孩子太叛逆，可以將贈予拿回來嗎？契約上要寫清楚？

其實是一個很大的風險，除非給的時候有附加條件，比如小孩子要聽從你的投資指示、不能亂用之類的，前期就要有這樣的規劃，法律上才能協助保護，否則房子給了就是給了。

未成年人擁有房子，房屋稅、地價稅誰要繳？

蘇家宏說，要看有沒有撤銷贈與的理由，通常只是單純不肖可能沒辦法，但如果對父母有刑事行為，那就可以依法撤銷；在此案中爸爸是每年送現金，那就是這筆現金的使用方式，要依照贈與契約內容進行調整。

若夫妻離婚，孩子名下的財產，是否可能被另一方主張？

蘇家宏指出，房子如果買在小孩名下，那小孩就是所有權人，當然就是小孩要自己負責，父母只是代為管理而已。

蘇家宏解釋，這間房子既然登記在小孩名下，那就不屬於夫妻共有財產的範圍，不能主張分配，且若有其中一方想侵占房子，另一方也能用「改定監護權」等方式協助小孩對抗，原則上父母無法濫用監護權。

蘇家宏提醒，直接將財產轉移給小孩，其實存在一定的風險，除非財產真的很多，就算一部分掉了也不影響生活，那給小孩子當然沒關係，但若財產對你來說很重要，不論在愛情或是親情關係內，都應該守好法律陣線，建議等老了之後，自然讓孩子繼承就好。

更多中時新聞網報導

炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑

醫美診所抽脂、拉皮 明年納評鑑

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性