《聰明理財大小世》解析：Google TPU 崛起撼動輝達霸權

全球科技股市迎來新一輪重組。Google 推出的最新大型語言模型 Gemini 3 挾強大性能與市場話題度，使 Google 股價連創新高、市值逼近全球第一。網路節目《聰明理財大小世》主持人 黃世聰 直言，這次變化不只是股價漲跌，而是 AI 產業結構正在被徹底改寫。

黃世聰分析，Gemini 3 最大的突破，是它並非使用輝達（NVIDIA）GPU訓練，而是採用 Google 自研的 TPU（張量處理器）。這顛覆外界長期認定「只有 GPU 才能打造頂尖模型」的印象，也使 Google 在 AI 模型品質上正式追上、甚至部分領域挑戰 OpenAI。他指出，連 OpenAI 執行長奧特曼都承認 Gemini 3 讓公司面臨逆風，足見 Google 技術之成熟與衝擊力道。

面對成功突破，Google 也宣布今年將投入 900 億美元全面推進 AI 技術。黃世聰指出，這股強勢攻勢使台灣供應鏈成為最大受益者，包括創意、聯發科、奇鋐、邁科、旺矽、金像電等合作廠商股價相繼走強，顯示資金快速轉向 Google TPU 生態圈。

另一方面，儘管輝達近期交出亮眼財報，營收、獲利全面優於市場預期，但股價卻在利多下回跌。黃世聰分析，主因市場擔心 Google TPU、特斯拉自研 AI5/AI6、亞馬遜 Trainium 等晶片加速崛起，將分食訓練市場，使輝達的壟斷優勢不再穩固。

他也在節目中提醒，AI 晶片已邁入「雙軌競合時代」：企業仍需使用輝達 GPU，同時也加速自研晶片布局。長線而言，AI 需求持續強勁，而台灣供應鏈深度綁定全球科技巨頭，從台積電到 Google TPU 概念股，都仍是投資市場的重要焦點。

