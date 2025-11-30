聰明用錯地方！陸17歲少年鑽電商平台漏洞 詐騙逾千萬下場慘了

大陸上海市奉賢區警方近日偵破一起利用虛假退貨手法大規模詐騙化妝品企業的案件。（示意圖／翻攝自pexels）

大陸上海市奉賢區警方近日偵破一起利用虛假退貨手法大規模詐騙化妝品企業的案件，涉案金額超過人民幣400萬元（約新台幣1775萬元），主嫌是一名年僅17歲的未成年人。據悉，上海市奉賢區人民檢察院日前已對涉案少年呂某提起公訴，最終法院以詐騙罪判處其有期徒刑6年。

《澎湃新聞》報導，事件起於2024年3月，某化妝品公司發現其線上官方平台出現大量可疑退貨紀錄。企業盤點後發現，相關訂單雖已退款，但並未收到實際退貨商品，損失金額累計達400餘萬元，因而向公安機關報案。奉賢警方迅速展開偵查，最終鎖定未成年人呂某，其透過租借帳號、偽造物流單號等方式，製造退貨假象，以反覆申請退款的方式套取商品及現金。

廣告 廣告

因案件涉及電子證據繁雜、犯罪手法新穎及未成年人犯罪等特殊因素，奉賢區檢察院提早介入，引導警方精準取證。調查中，檢警透過技術手段完整固定下單、退款紀錄，調取物流軌跡，以及呂某在二手平台上轉售贓物的紀錄，同時追查資金流向，全面還原犯案模式。此外，檢方也深入了解呂某的成長背景、家庭狀況及朋輩關係，掌握其犯罪動機。

據了解，呂某自小缺乏家庭陪伴，父母為生活忙碌，難以給予足夠關注。為讓孩子受更好教育，父母將他送到上海就學，長期遠離家人，使他愈發渴望同儕認可。在一次購物退貨中，呂某發現系統存在漏洞，能在無須返還商品的情況下獲得退款。他產生僥倖心理，並逐漸開始系統性利用漏洞詐騙。非法所得多被用於購買高價手機、名牌服飾及請客消費，用以在朋友間獲取虛榮與存在感。

在審查起訴階段，檢方多次對呂某進行釋法說理，引導其真誠悔罪並主動退贓。呂某表示將與家人商議退賠事宜。庭審中，檢察官指出，未成年人犯罪仍須依法承擔責任，同時鼓勵呂某以行動證明悔改。法院最終作出6年刑期的判決。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

他嘆台灣「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」 引發網友2派論戰