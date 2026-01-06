聰明的人較不會失智？名醫解答！「1情況」害腦力懸崖式崩跌

記者施春美／台北報導

醫師曾文毅表示，智商高的人擁有較好的「認知儲備」，能應付腦部病變。（圖／取自曾博恩的YouTube）

失智症議題備受關注。知名YouTube曾博恩訪談其醫生父親曾文毅，談論失智症議題。針對聰明的人是否較不會失智，曾文毅表示，智商高的人擁有較好的「認知儲備」，能應付腦部病變，使其在同齡人中顯得大腦更為清楚，即便大腦已開始老化，仍能維持功能；「但當腦部損傷累積到臨界點，患者的認知能力可能會懸崖式崩跌。」

曾文毅是台大醫學院兼任教授、台大醫院影像醫學部兼任主治醫師，致力推廣失智症的認知與預防。曾文毅日前在接受曾博恩的訪談中表示，失智是人體大腦無法執行原本應執行的功能，例如說話、方向感、記憶力、注意力、邏輯判斷，大腦原應執行的功能，已經喪失掉就叫做失智。

智商高的人有較好的「認知儲備」 較能應付腦部病變

曾文毅表示，智商高或受教育程度高的人擁有較好的「認知儲備」，能應付腦部病變，這使其在同齡人中顯得大腦更為清楚，「即使其大腦已經開始老化，仍能維持功能。」但他也強調，雖然認知儲備能延緩失智症狀，但當大腦損傷累積到臨界點，患者的認知能力可能會像「懸崖式下墜」般地崩潰。

針對有些人到了90、100歲，大腦功能仍佳，曾文毅表示，這與「腦部老化的速度」有關，若大腦老化越快，就越會失智。25%的人不會失智，當中55%是因為基因，45%則是因為後天環境與生活習慣。

曾文毅表示，雖然基因仍佔很大比例，但後天養成規律運動、充足睡眠、積極社交、保持樂觀開朗、維持認知功能的挑戰等良好生活習慣，認知儲備非常豐富，有利於腦部功能撐得較久。

