聰明藍貓想越獄！下秒見開鎖成功「整隻定格」：這樣就開了？

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩的聰明程度常常超出人類想像，讓飼主又好氣又好笑。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻藍貓被關在籠內，竟靠自己開鎖成功越獄，沒想到牠在成功瞬間卻愣在原地不敢踏出第一步，彷彿連自己都難以置信，有趣的反應也讓網友們全笑翻。

一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻藍貓正待在籠子裡，前爪躍躍欲試的想要把籠門打開，只見牠冷靜地觀察籠門結構，接著伸出前爪試著撥動插銷，失敗一次後又站起身從另一個縫隙嘗試，沒想到籠門上的插銷竟然被牠輕輕一撥就開了。

廣告 廣告

然而，在插銷滑開、籠門打開的瞬間，藍貓卻沒有立刻衝出去，反而整隻貓定格，睜大雙眼盯著自己親手打開的出口，表情寫滿震驚與懷疑，一臉不敢相信彷彿在說「我真的成功了嗎？」接著牠開始來回張望外頭環境，似乎擔心這會不會是什麼陷阱，深怕被主人當場抓包。經過十多秒的心理建設後，藍貓終於下定決心超快速地衝出籠子，完成這場完美的越獄行動。

影片曝光後吸引不少人點閱，上傳至今已累積超過13萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言，「不能再進化了，不然，要上班了」、「自己都不清楚自己竟然有此高超技能～神乎其技」、「看樣子是時候讓貓貓出門工作了」、「貓咪傻眼了」、「先觀察周圍狀況OK才跑出去！讚！」

更多FTNN新聞網報導

不會撒嬌硬要學！貓咪「倒立頭轉」動作超詭異 網笑翻：看的出來努力過了

撞見自家貓談戀愛！ 與窗外浪貓「深情對望、碰手手」 網笑：羅密咪與茱麗咪

社恐發作！ 貓咪一聽陌生人腳步「秒鑽抽屜躲好」 超熟練關門網笑翻：躲藏技能點滿

