聰明選保健品 醫師教你避免花冤枉錢又傷身

根據衛福部國健署資料顯示，20到64歲成人中代謝症候群盛行率約為24%，也就是每4人就有1人，但為了持健康體質與穩定代謝，許多人開始嘗試「食療」、「保健品」等，但若缺乏科學依據與專業指導，不僅效果有限，甚至會造成身體的負擔。

許多民眾認為食療優於藥物治療，但到目前為止尚未發現任何食物可取代藥物的治療效果，家醫科林家揚醫師表示，不過已有不少研究發現有些保健食品的補充可以幫助維持血糖平衡，但是要確保吃什麼樣的保健品是否正確，應該要吃對的成分，要看是否有國家核可的認證，是否有通過相關標準標章才是最重要的。

另外，家醫科林家揚醫師表示，吃多無益，且要在對的時間吃對的保養品才會發揮功效，每個保健品都有建議攝取量，所以要按照他合理的攝取量來攝取，不是說含量越多就越好，而是要在最正確的劑量，要吃對的東西，例如蘋果很好但一天吃一百顆蘋果，這樣可能就不好，所以要吃合理、合適的產品才會有幫助。

林家揚醫師強調，診間有不少患者因擔心藥物的附帶影響，寧願花大錢買保健食品，也不願第一時間尋求醫療協助，這都是不對的，身體有異常還是去看醫師比較好。