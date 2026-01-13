「聰明錢」湧進日本不動產 009817 1/19開募

【記者柯安聰台北報導】國人造訪東京時，常去時尚聖地原宿表參道、銀座逛街血拚，或六本木Hills展望台看夜景，而這些不僅僅是旅遊景點，更是含金量高的投資標的。日本不動產市場正迎來多重利多，觀光紅利替零售與飯店需求注入活水；同時企業獲利提升，商業活動推升商辦空置率顯著改善，租金動能轉強。



國泰投信表示，日本不動產趨勢吸引全球資本高度關注，包括KKR集團、黑石集團（Blackstone）等國際級機構法人皆積極掃貨，以去（2025）年前3季數據來看，外資投入金額已超越2024年全年，顯示以法人機構為主的聰明錢（Smart Money）正看準日本不動產長線升值潛力，大舉卡位。國泰日本不動產（009817）ETF募集時間為1/19~1/21，目前已開放預購，每張僅1萬元。



國泰日本不動產（009817）基金經理人游凱卉指出，一般投資人若直接赴日買房，面臨門檻高、稅務繁瑣、管理修繕困難，更現實的是通常「買一棟就卡死資金」，風險過度集中。相較之下，透過J-REITs（日本不動產投資信託），投資人可用小額資金，直接持有由專業團隊管理的商辦、物流、飯店及數據中心等多元精華物件，不僅提升資金流動性，更能一次網羅各類型不動產的租金收益機會，不僅降低進場門檻，也讓投資人能以更靈活的方式參與日本房市結構性成長。



目前日圓匯率處於歷史低檔，對持有新台幣的投資人而言，進場日本不動產市場具匯率優勢，相當於「折扣價」換匯投資；同時，日本不動產估值仍低於長期平均，在亞太市場中具吸引力，意味投資人有機會同步掌握資產價格回升與日圓匯率低點的雙重利基。009817經理人游凱卉強調，目前時機點適合長線布局日本不動產，有望在全球資產配置中扮演平衡波動的角色，尤其對於希望分散風險、注重資產配置的投資人而言，是難得的黃金機遇。



009817經理人游凱卉表示，近年AI浪潮席捲全球，許多投資人帳戶早已「滿手AI股」，雖然AI仍是長線趨勢，但過度集中意味過度曝險，建議居高思危，加入「風險控管」為目的之配置。東証REIT指數與台股相關係數為0.25、與美股標普500相關係數僅0.04，能有效與許多人的手上資產互補，降低波動度。國泰日本不動產採半年配息機制，讓投資人在追求AI成長的同時，也有機會參與不動產收益，為投資組合提供下檔防護。



展望後市，日本正處於30年來最大經濟結構轉型期，通縮告終，數位轉型更推升數據中心與現代化物流倉儲的剛性需求。國泰投信強調，009817為國內首檔能一站式布局日本房產結構性榮景的ETF，有望協助投資人精準卡位資產重估的黃金機遇。（自立電子報2026/1/13）