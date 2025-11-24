聰明面對短影音 花蓮復興國小學童小論文獲金獎

復興國小師生合影

快速節奏與簡單資訊的「短影音」，受到大小朋友的喜愛，花蓮縣立復興國小蔡昕甯、蘇牧品、江晨、陳芷庭等四位學生，以「短影音對學生的影響」為題深入探究，獲得「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」社會關懷類金獎。



長度通常介於15秒到3分鐘的短影音（Short Video），可以快速吸引觀看者的注意力，讓人感覺不到「時光飛逝」，陳芷庭說，這都是因為，短影音的娛樂效果，讓大腦釋放「多巴胺」，增強觀看者的渴望程度。指導老師許雅鈴說，短影音盛行，不只影響學生的視力、睡眠、專注力，更改變孩子們的價值觀，小朋友的審美觀、人際觀，都會受到影響。

透過小論文研究，小朋友不僅深入瞭解短影音帶來的影響，更改變了自己的「沉迷」問題。熱愛觀看短影音的江晨就說，現在，她會固定看30分鐘就休息10分鐘，並且減少觀看時間，她發現，自己的脾氣沒有那麼暴躁，也比以前有耐心了。



復興國小表示，短影音的確有傳遞資訊、學習新技能及娛樂的優點，學校希望孩子們能學習「正確使用」，不再「被短影音綁架」。