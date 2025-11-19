聰明! 元亨寺塔位區裝防護 猴子轉戰神主區"搶祭品"

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄有禮儀公司業者，帶家屬在元亨寺進行相關儀式時，擺在桌上的祭品，竟然被猴子偷走了，因為猴子出沒頻繁，廟方在塔位區，已經加裝了壓克力防護架，要讓家屬安心祭拜，也或許獼猴偷不到塔位區祭品，反而轉戰到沒有防護的神主區，也讓人不禁覺得他們實在太聰明。





家屬放置供品在壓克力防護架中，防止祭拜途中被獼猴偷走。（圖／民視新聞）









禮儀公司人員帶著家屬進行安主儀式，此時一隻猴子竟大剌剌闖進來。聲源：現場人員：「欸欸欸你不要激怒牠，不要激怒牠就讓牠拿走。」大家只能眼睜睜看著猴子偷走桌上祭品，事發在高雄元亨寺，因為臨近柴山，猴子真的很多。聲源：當事禮儀公司人員：「牠是偷我們的水果，大家就嚇到師父也很淡定，他就說不要理牠就讓牠拿，不要拿到我們的神主牌就好了。」元亨寺人員：「猴子來這裡都會來這，看沒有人就搶搶了就走了。」

高雄元亨寺鄰近柴山，猴子多且出沒頻繁。（圖／民視新聞）









實際來到現場，為了防止猴子偷東西，可以看到部分塔位區域，已經加裝了壓克力防護架，家屬打開蓋子，將供品放在裡面，就能安心祭拜。民眾：「二樓那個功德堂那邊常常，因為那邊比較多供品，這樣比較安全，像樓上這邊都有做壓克力，可是二樓功德堂那邊放神主牌位，很多人放就沒有辦法弄這個。」元亨寺人員vs.記者：「牠會出來搶東西，有的說沒有關係有的很生氣啊，有的客人會很生氣啊，這個是最近才做的嗎，做很久了很多年了。」

猴子出沒元亨寺，不只偷拿供品，到處趴趴走，還留下滿地的排泄物，樓梯上、柱子邊，前前後後到處都是。元亨寺人員：「來都搶東西吃東西吃一吃又在那上面，上廁所大小便欸我們現在每天早上來，第一個節目就是什麼就是掃猴屎。」因為塔位區加裝了壓克力防護，讓猴子想拿供品也拿不到，於是轉戰二樓沒有加裝防護的神主區，只能說猴子真的很聰明，大家得多加留意。

原文出處：鄰近柴山！ 元亨寺塔位區裝防護 猴子轉戰神主區「搶祭品」

