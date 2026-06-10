聰泰看好影像採集需求回升 多模態AI重塑邊緣運算市場

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聰泰總經理林宏沛指出，影像採集卡現仍是聰泰最核心業務，目前廣泛應用於高階醫療設備、電視廣播、大型演唱會、會議中心、戰情室及高階監控等領域。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕影像擷取卡廠聰泰(5474)總經理林宏沛今日於股東會後表示，隨著客戶逐步接受價格調整，4、5月營運已逐漸回穩，下半年仍將是公司主要出貨旺季。隨著邊緣人工智慧(AI)應用從傳統物件辨識邁向大型語言模型(LLM)與視覺語言模型(VLM)等多模態架構，預期今年營運成長幅度有望優於去年

林宏沛說，今年第一季受到市場對成本上升等因素影響，部分客戶採取觀望態度，不過近期訂單與出貨狀況已逐步恢復正常。由於公司採接單生產模式，實際出貨時程仍取決於客戶專案進度，但從過往經驗來看，訂單通常集中於下半年釋出，在終端設備對算力需求持續提升之下，可望帶動影像採集卡、視覺模組及相關解決方案需求同步增溫。

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林宏沛指出，影像採集卡現仍是公司最核心業務，目前廣泛應用於高階醫療設備、電視廣播、大型演唱會、會議中心、戰情室及高階監控等領域，半導體產業亦有相關需求。公司近年積極布局輝達平台與邊緣AI應用，主要目的並非單純銷售平台，而是藉由推廣AI解決方案，進一步帶動影像採集卡、訊號轉換器及編解碼器等核心產品出貨。

談及邊緣AI發展趨勢，林宏沛認為，過去許多應用採用YOLO等物件偵測模型，搭配小型系統單晶片(SoC)即可完成任務，但隨著市場逐漸導入LLM與VLM等多模態模型，終端設備需要處理更多影像、語音與文字資訊，對算力需求大幅提高，也讓應用生態逐漸回到NVIDIA等高效能平台架構。

林宏沛觀察，邊緣設備算力高低將直接影響辨識與推論結果的準確度，若本地端運算能力不足，往往仍需回傳雲端伺服器處理。隨著企業對即時反應與資料隱私要求提高，未來高算力邊緣運算設備的重要性將持續提升，相關趨勢對公司業務發展具有正面助益。

在AI視覺領域方面，林宏沛提到，公司去年與NVIDIA相關合作專案，包括平台整合與攝影機代工業務均呈現倍數成長，雖然部分成長來自較低基期，但整體需求確實持續增加。其中，攝影機代工市場規模遠大於影像採集卡，未來成長速度也有機會更快，成為公司重要布局方向之一。

此外，聰泰近年亦切入機器人與無人載具市場，提供核心控制板、影像採集模組及軟體開發工具(SDK)，協助客戶整合相機、雷達與馬達控制系統。

不過林宏沛坦言，目前多數機器人專案仍停留在概念驗證(POC)與測試場域階段，真正大規模商業化仍需時間醞釀，現階段以工廠內協作機器人發展最為成熟，而高複雜度的人形機器人及足式機器人市場，預估要到2028年至2029年才有機會迎來較明顯的成長動能。

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