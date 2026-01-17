聲優天后水樹奈奈睽違7年半撲台 4月連唱2天今登記抽選

水樹奈奈特別錄製問候影片給粉絲。雅慕斯娛樂提供



日本聲優天后水樹奈奈睽違7年半將再度來台，4月11、12日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」，她特別錄製問候影片給粉絲，開心表示：「每次來的獲得大家滿到爆炸的愛。」

水樹奈奈出道26年，不僅締造女聲優首度登上東京巨蛋開唱紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

除音樂活動，水樹奈奈也活躍於動畫與遊戲配音領域，她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展。演唱會除將以完整編制呈現，同時也是她與海外粉絲直接面對面交流的重要一站。

「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」票價分為4000元、3600 、3200、2800以及身障席 2200元，今（1╱17）起至1月19日中午12點為止，在遠大售票系統進行登記抽選。

