聲優天后要來了！水樹奈奈4月連唱2天 「門票採全實名抽選登記」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

以歌聲跨越界限的時刻，睽違7年半終於將再臨台北。日本聲優天后水樹奈將於4月11日、12日重返台北，將在台北國際會議中心連唱兩天，她特別錄製問候影片給粉絲，表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛，門票從1月17日至19日止在遠大售票系統舉行「全實名制抽選登記」。

水樹奈奈暌違7年再度來台，將在4月11日、12日連唱2天。（圖／雅慕斯娛樂提供）

自2000年以歌手身分正式出道以來，水樹奈奈以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手，首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

廣告 廣告

除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域，她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」將於4月11日、12日兩天，在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣4000元 、3600元 、3200元、2800元以及身障席2200元，1月17日中午12點起至1月19日中午12點為止，在遠大售票系統進行登記抽選，更多演出與售票相關資訊，請密切鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

更多FTNN新聞網報導

MONSTA X隔8年再來台！4月空降開唱 門票開賣時間看這裡

i-dle 3月台北大巨蛋開唱！「演唱會門票3階段售票」 開賣時間曝光

蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了 「配合警局調查」

