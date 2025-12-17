聲優王子宮野真守睽違7年來台 明年2月與粉絲一起「VACATIONING！」

「聲優王子」宮野真守睽違7年將來台與粉絲一起開心「度假」。（翻攝宮野真守X）

日本人氣聲優、演員兼歌手「聲優王子」宮野真守即將來台！睽違七年，他宣布將於明年2 月7、8日在 Legacy TERA連唱兩天，把以「度假」為主題的最新亞洲巡演《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026～VACATIONING!～ in Taipei》帶到台北，與台灣粉絲共度專屬假期。近年來演藝行程滿檔的他，光是在2025年就持續活躍於動畫配音、戲劇演出與音樂舞台之間，仍抽空規劃海外巡演，與喜愛他的粉絲見面。

廣告 廣告

宮野真守《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei》將在2月7、8日舉辦兩場。（雅幕斯娛樂提供）

《VACATIONING!》以「度假飯店」為概念出發，透過音樂、影像與戲劇感十足的舞台設計，打造宛如入住度假村般的沉浸式體驗。宮野真守在演出中切換多種曲風與段落，展現身為聲優、演員與歌手的多重面貌，讓觀眾在輕鬆氛圍中感受他的表演魅力。此次巡演同時也是他推出第8張原創專輯《FACE》後的重要演出計畫之一，備受粉絲期待。

身為日本一線人氣聲優，宮野真守 2025 年同樣行程緊湊，不僅持續參與多部動畫如劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》、《失憶投捕》等作品配音，也活躍於舞台與影像演出領域，工作量依舊驚人。即便如此，他仍親自投入亞洲巡演企劃，將「度假」作為主題，轉化為與粉絲共享的舞台時光，也成為他忙碌創作節奏中的一段珍貴停靠。

上週末於橫濱迎來巡演最終場，《VACATIONING!》以完整世界觀與流暢舞台節奏獲得高度評價，觀眾在笑聲與音樂中自然投入演出情境。宮野真守也在台上感性告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡。」而這次睽違七年的台北場更一口氣連唱兩天，讓等待已久的台灣粉絲，能夠完整參與這趟「延長版假期」。

《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei》將於2026 年 2 月 7 日（六）19:00、2 月 8 日（日）17:00 在 Legacy TERA登場，門票預計於遠大售票系統採全席實名抽選制，更多活動資訊請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

更多鏡週刊報導

朱孝天曾稱「F4的歌不好聽」 張震嶽酸「脫隊的F1」力挺〈流星雨〉

由年輕影人接棒！ 張震接任金馬執委會主席

詹惟中登玉山「滑下來差點摔死」 感謝小鐘救命之恩