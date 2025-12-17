「聲優王子」宮野真守明年2月登台 連唱2天粉絲憑運氣抽選制入場
【緯來新聞網】「聲優王子」宮野真守在劇場版《鬼滅之刃》中精湛詮釋「上弦之貳・童磨」而掀起話題，他暌違7年再度來台，將於明年2月7、8日登上Legacy TERA連唱兩天，獻上以「度假」為主題的最新亞洲巡演《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei》，連續兩天與台灣粉絲共度。
宮野真守暌違七年再度來台。（圖／翻攝自宮野真守IG）
《VACATIONING!》以「度假飯店」為主題，結合音樂、影像與戲劇感十足的演出編排，打造如同入住度假村般的沉浸式體驗。宮野真守透過不同曲風與舞台段落，呈現身為聲優、演員與歌手的多重面貌，讓觀眾在輕鬆氛圍中感受他作為表演者的多樣魅力。此次巡演同時也是他第8張原創專輯《FACE》推出後的重要演出計畫之一。
上週末在橫濱最終場中，《VACATIONING!》以完整的世界觀與流暢的舞台節奏獲得高度評價，也讓粉絲在笑聲與音樂中自然投入演出情境，宮野真守也告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡」。而暌違七年的台北將一口氣連唱兩天，也讓期待已久的台灣粉絲能有更多機會參與這趟「延長版假期」。
《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 “VACATIONING!” in Taipei》將於2026年2月7日晚間7點、2月8日晚間5點登場，預計在遠大售票系統採全席實名抽選制，更多詳情請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。
宮野真守明年2月來台連唱兩場。（圖／雅慕斯娛樂提供）
