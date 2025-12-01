聲優痛批「侮辱專業」！亞馬遜AI配音版《BANANA FISH》遭轟爛到出戲
Amazon（亞馬遜）旗下串流平台 Amazon Prime Video 最近悄悄上架了動畫《BANANA FISH》的英語配音版本，然而許多歐美觀眾實際觀看後，卻發現聽起來相當不對勁。經過網友查證，這個新的英語音軌並非由真人聲優錄製，而是完全採用 AI 技術生成的語音。因為呈現的品質太糟糕，迅速在歐美動漫社群中引起批評，指責平台方非常˙不尊重原作與配音員的專業。
根據許多網友貼出以及實際看完動畫後的心得，都表示這個英語的 AI 配音效果「爛到不行」。AI 生成的語調明顯有機械感、毫無情感起伏，完全無法詮釋劇中緊張或感人等場景，就像是毫無感情的導航系統在朗讀劇本。更嚴重的是，AI 甚至連主角群的名字都無法正確發音，經常會讀成奇怪的音節。許多粉絲指出，這種朗讀方式嚴重破壞了觀賞體驗，讓人感到相當出戲。更認為 AI 發音技術進步，Amazon 卻拿一個半成品的方式就直接套上去。
Amazon's AI English Dub for Banana Fish is hilariously bad at times.#BANANAFISH pic.twitter.com/CtiE47W4yh
— Otaku Spirit (@OtakuSpirited) November 29, 2025
這一消息在社群平台 X（推特）上傳開後，大量網友轉發並嘲笑其誇張的配音效果，甚至有知名配音員 Daman Mills 公開批評這是對動畫產業的侮辱。雖然該音軌在選單中有標記為非傳統的「配音」（Dub），但 Amazon 的行為仍被視為試圖以廉價 AI 取代專業配音員的嘗試。目前已有大量訂閱用戶呼籲平台撤下該版本，認為這種為了節省成本而犧牲品質的手段，絕對不是動畫迷所樂見的未來，反而會讓人想要退訂。
I’m extremely disappointed that @PrimeVideo decided to use AI to dub Banana Fish. It’s especially frustrating because Banana Fish is such an emotional and deeply touching story that needs real human performances to carry its weight. Replacing actors with AI voices strips away the… pic.twitter.com/1sV1cOLPsJ
— Meggie-Elise | Voice Actor 🎙️🌸✨ (@MeggieEliseVA) November 29, 2025
HIRE. VOICE. ACTORS.
THIS. SHIT. SUCKS. https://t.co/Z98dsDqcIr
— Zach Fuller (@zachtothefuller) November 29, 2025
