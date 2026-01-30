聲勢再起！趙露思遭人惡意跟拍 工作室嚴厲譴責

大陸女星趙露思藉電視劇《許我耀眼》成功逆襲。（翻攝自趙露思工作室微博）

大陸女星趙露思藉電視劇《許我耀眼》成功逆襲，逐步恢復演藝活動，近日，她結束行程後，遭人惡意跟車追逐，工作室今嚴厲發出聲明：「已對相關人員進行取證並保留一切依法追責的權利。」

趙露思今（30）日遭到惡意跟拍，工作室隨後發表嚴厲聲明，指責跟車人士在非公開行程中尾隨趙露思，甚至在她抵達目的地後，還跟著衝進飯店拍攝，工作室嚴厲譴責並表示將保留依法追責的權利，呼籲尊重他人的隱私和安全底線，更寫：「今日惡意事件已經嚴重擾亂趙露思女士的正常工作，擾亂道路交通秩序，更存在極大的安全隱患。」

趙露思遭到惡意跟拍，工作室隨後發表嚴厲聲明。（翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思不急著復出工作，日前她一臉素顏在海南夜市擺攤賣點心，又零佣金幫助農民直播，引發廣泛關注，該活動於28日舉行，連續7小時，她將所有利潤直接回饋給農戶和消費者，靠著她的超強號召力，此次直播的銷售額達到3400萬人民幣（約1.5億元台幣），銷量突破83萬件，觀看人次達873萬，成為平台帶貨榜的冠軍，更特別的是，其中有73%的訂單來自非粉絲群體，顯示出趙露思的影響力。

趙露思幫助農民直播，七小時吸金1.5億元台幣。（翻攝自趙露思工作室微博）

